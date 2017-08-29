AKUT üyeleri, saldırı yapılan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESRİŞEHİR\'de geçen cuma günü sprey boyalı saldırıya uğrayan Atatürk Anıtı\'na bugün AKUT Eskişehir üyeleri çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.

Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önüne dikilen Atatürk Anıtı\'nın kaidesindeki, Ulu Önder\'in sözü olan \'Manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir doğma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır\' yazısı, geçen cuma günü 50 yaşındaki Osman M. tarafından sprey boya ile tahrip edildi. Anıtın kaidesine yeşil boya ile çarpı işareti yapan Osman M., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Boyalı saldırının yapıldığı kaidedeki yazı belediye tarafından yenilendi. Yeni yazıda \'Ayet\' kelimesi çıkartıldı, yerine Atatürk\'ün orijinal sözlerinde yer alan aynı anlamdaki \'Nass-ı Kat\'ı kelimesi konuldu. Yeni yazıda Atatürk\'ün \"Ben manevi miras olarak hiçbir Nass-ı Kat\'ı, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır\" sözleri yer aldı.

AKUT Eskişehir üyeleri, boyalı saldırıya uğrayan Tepebaşı Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıp duruşunda bulundu. AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın kahramanı ve ulusumuzun önderidir. Atatürk heykeline sprey boyalı saldırıyı AKUT Eskişehir ekibi olarak kınıyoruz\" dedi.

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