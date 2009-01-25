AKUT: Çığ testi yapılmamış

AKUT Başkanı Nasuh Mahruki kazanın bir dağcılık değil, yürüyüş grubu kazası olduğunu belirterek “Belli ki çığ testini yapmadan yola çıkmışlar. 16-17 kişinin aynı anda çığ altında kalması çok zor görülen bir durum. Küresel ısınmanın da etkisi var” dedi.



AKUT Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Sevgül de, “Çığ parkuru duruma göre 20 hatta 50’şer metre arayla geçilmesi gerekir. Ani hava değişikliğinin de hesaplanması gerekirdi. Çığ oluşmasının sağlayan etkinin silah sesi olması, çok zayıf bir ihtimal. Bence kesinlikle silah sesi değil” diye konuştu.



Zigana Dağı’nda 10 dağcının ölümüyle sonuçlanan çığ faciasının ardından olmayı NTV’ye yorumlayan AKUT Başkanı Nasuh Mahruki bölgede hava koşullarının ısınması nedeniyle çığ riskinin artmış olabileceğini belirterek “Belli ki çığ testini yapmadan yola çıkmışlar. Elbette biraz tecrübe de gerek. Ama 16-17 kişinin aynı anda çığ altında kalması çok zor görülen bir durum. Ekip başındaki insanların kar testi yapması gerekirdi. Burada bir ihmalden söz edilebilir.” dedi.



Nasuh Mahruki şunları söyledi: “Bu bir yürüyüş grubu kazası. Dağcılar daha dikkatli olur. Dağcılar, çığ riskinde geçmek gerekiyorsa teker teker geçer. Çünkü çığ düşerse korunma imkanınız olsun.



Küresel ısınma etkisi



Mevsim geçişinde değiliz. Küresel ısınmayla ilgili faktörler var. Mevsimler değişti. Dağa gidenlerin buna her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Ocak ayındayız. Mevsim geçişi mart sonunda olur. O zamanlarda risk olabilir. Bugün yaşanan beklenmedik bir ısı artışı olduğu için çığı tetiklemiş. Aşırı ısı farkıyla kar tabakaları kopabilir hale gelir. Dağcılar bir çığ testi yaparlar. Yamacın karı üzerinde kar küreğiyle mukavemet testi yaparsınız. Kolay ayrılıyorsa diye tabakaları test etmemiz lazım. Kolay ayrılıyorsa rotaya değiştirirsiniz, ille geçmek gerekiyorsa teker teker geçilir



Kendilerinin tetiklediği bir çığ bu. Lider giden dağcının arkasından gidenlerin izleri hiç bozmadan gitmesi lazım. Birbirinin izine basarak omurgayı bozmadan yürümek lazım. Böyle bütün yamacı olduğu gibi keserseniz çığ riski artar. Çığ riskini iyi değerlendirmedikleri görünüyor. Artık küresel ısınmayla ilgili riskler çok daha iyi hesaplanmalı. Çığdan korkmak gerekir. Çığ riski olan yere tercihen girilmemesi gerekir.Silah sesi konusundaki iddialar düşünülebilmesi için yamaçtaki karın sesle düşebilecek kadar kaygan olması gerekirdi. Silah sesi ihtimal bile değil. Kendileri çığı kesmişler.



Islak kar çığı bu, karın yoğunluğu az ve ama su tutmuş ve ağır hale gelmiş. Bu çığ içine aldığı insanın vücudunu çok ağır hasara uğratır, kemikleri bile kırabilir. Nefes alma imkanı da ıslak karda daha azdır.”

