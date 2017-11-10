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AKUT, çatıda 3 gündür mahsur kalan kediyi kurtardı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te 6 katlı binanın çatısında 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı

10 Kasım 2017 03:24

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP\'te 6 katlı binanın çatısında 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.
Karataş Mahallesi\'nde oturan bir kişi, AKUT\'a telefonla ulaşarak 6 katlı binanın çatısında 3 gündür bir kedinin bulunduğunu ve uğraşmalarına rağmen kurtaramadıklarını söyledi. AKUT\'un 5 kişilik ekibi, uğraşlar sonrası kediye ulaştı. Ekipler, çatıdaki kediye mama vererek sakinleşmesini sağladı. Ardından zarar görmemesi için ekipler çantaya aldıkları kediyi binadan kontrollü şekilde taşıdı.
Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kurtarılan kedi, kontroldan geçirilmesi için ekipler tarafından Veteriner Hekim Alparslan Özberk’e teslim edildi.

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