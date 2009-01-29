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Sağlık

Akupunktur 'yüzde 4' etkili!

Alman bilim insanları akupunkturun bedensel ağrıları hafifletmede düşünüldüğü kadar etkili olmadığını belirledi.

29 Ocak 2009 02:00

Alman bilim insanları akupunkturun bedensel ağrıları hafifletmede düşünüldüğü kadar etkili olmadığını belirledi.

Deriye batırılan iğneler yardımı ile özel basınç noktalarının harekete geçirildiği akupunktur tedavisinin, ağrıları yüzde 4 gibi küçük bir miktarda azalttığı ortaya çıktı.

Bu miktarın kayda geçmeye değer bile olmadığını belirten yetkililer, diz, baş ve bel ağrısı çeken 3000 hasta üzerinde yaptıkları araştırmada, iğneleri özel basınç noktalarına denk gelecek şekilde batırmadıkları hastalarda da diğerlerine benzer sonuçlar aldıklarını kaydetti.

Bilim insanları, akupunktur tedavisinin çok etkili olmasa da kas ve iskeletle ilgili hastalıklarda uygulanmasının yararlı olacağının altını çizdi.

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