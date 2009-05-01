Akupunktur neşe de veriyor

Uzakdoğu'dan tüm dünyaya yayılan akupunkturun, acıları dindirme özelliğinin yanı sıra insanları neşelendirdiği de ortaya çıktı.



Türkiye'de ilk kez bir devlet hastanesinde akupunkturla tedavi yöntemi Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başladı. Hastanenin Akupunktur Polikliniği Sorumlusu Uzman Dr. Hamdi Delatioğlu Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, "Akupunktur tedavisi gören hastalarda vücuttaki ağrı ve fonksiyonel bozuklukların iyileşmesinin yanında neşelenme, dinçlilik, kuvvetlilik, zihin açıklığı halleri görülüyor" dedi.



Yeni kurulan polikliniğe halkın yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Delatioğlu, hastane olarak akupunkturu bilimsel olarak araştırmaya 5 yıl önce başladıklarını bildirdi. Anestezi uzmanı olduğu için 'ağrı' konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Delatioğlu, "Dünyada akupunkturun duayeni olarak bilinen Prof. Dr. Henry Johannes Creten'ın yanın da eğitim aldık" dedi.



Önce batı tıbbı gelir



Delatioğlu, "Hastaların bize gelmesi için muhakkak batı tıbbıyla teşhislerin konulmuş olması gerekiyor” dedi. Tedavinin 4-6 seans sürdüğünü dile getiren Delatioğlu, 15 gün sonunda sonuç aldıklarını anlattı. Delatioğlu, akupunktur tedavisinden sonra hastalarda neşelenme ve dinçlilik görüldüğünü de bildirdi.

