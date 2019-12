Akülü arabasına kavuştu

Mersin'de ortopedik engelli olduğu için babasının sırtında okula gidip gelen 13 yaşındaki Uysal Yedigöz, hayırsever bir vatandaşın desteği ile çok istediği akülü sandalyeye kavuştu.



Merkeze bağlı Arslanköy beldesinde yaşayan ve geçirdiği 5 ameliyata rağmen yürüyemeyen Arslanköy İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Uysal Yedigöz, çok ihtiyacı olduğu akülü arabaya kavuşmanın sevincini yaşıyor.



Geçimini çiftçilik yaparak sağlayan 2 çocuk babası Osman Yedigöz'ün (53), doğuştan ortopedik engelli olan oğlunun okuyabilmesi için verdiği mücadelenin, basında yer almasının ardından, aileye yardım eli uzandı. Hayırsever bir vatandaş, küçük Uysal'a akülü tekerlekli sandalye hediye ederken, bir başka hayırsever de bilgisayar için söz verdi.



Gelen yardımların yanı sıra Arslanköy Belde Belediyesi de babasının sırtında okula gidip gelen Uysal Yedigöz'ü her gün okula taşımaya başladı.



Baba Osman Yedigöz, yaptığı açıklamada, çocuklarının okuması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirterek, ''Okuma arzusu içinde olan ve derslerinde başarı gösteren oğlumu, önce sırtımda taşıyarak pat pat denilen tarım aletine bindiriyor, yaklaşık 1 kilometre uzaktaki okula vardığımda ise yine sırtıma alıp, üçüncü kattaki sınıfına çıkarıyordum. Havalar soğumaya başladığı için Arslanköy Belediye Başkanı Arif Abalı, oğlumun okuluna gidip dönüşü için araç tahsis etti'' dedi.



Akülü sandalyesine her fırsatta binerek çevreyi dolaşmaya başlayan Uysal Yedigöz ise ''Babam beni sırtında taşırken çok üzülüyordum. Yaşadığım sıkıntılara rağmen okumaktan vazgeçmeyeceğim. Eğitimimi tamamlayarak şimdi öğrencisi olduğum okula bir gün müdür olmak istiyorum'' diye konuştu.



Üniversite hayalini ertelemek zorunda kalmıştı



Anne ve babasının bahçe veya tarlaya çalışmaya gittiği zamanlarda kardeşine bakan ve ihtiyaçlarını gidermesinde yardımcı olan, bu nedenle 2006 yılında kazandığı üniversiteye gidemediği için kayıt hakkını kaybeden abla Sibel Yedigöz'e (22) ise Mehmetçik Dershanesi sahip çıktı.



Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı yetkililerinin kendilerine ulaşarak dershaneye gitmesinde yardımcı olabileceklerini söylediklerini anlatan Sibel Yedigöz, evrakını tamamlayıp gönderdiğini kaydetti.