Akü hırsızları polisten kaçamadı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da park halindeki kamyon ve TIR\'lardan akü çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliden 3\'ü tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, kamyon ve TIR\'lardan akü çalınması olaylarının artması üzerine özel ekip oluşturdu. Polisler, olayların meydana geldiği yerlerdeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, Zafertepe Mahallesi\'nde bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinde park halindeki TIR\'dan çaldıkları 2 aküyü, kiraladıkları otomobilin bagajına koyan şüphelilerin İbrahim Ç. ile Fatih D. olduğunu belirledi. 2 şüpheli yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi\'nde park halindeki kamyondan akü çalıp 27 AL 750 plakalı hafif ticari araca yükleyen Cem A. ve Serkan D. de polisleri görünce kaçmaya başladı. Cem A.\'nın kullandığı hafif ticari araç önünü kesen sivil plakalı polis aracına çarparak durdu. Polisler, araçtan inip kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce çalıp sattıkları 12 akü bir hurdacıda ele geçirildi.

Yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Ç., Cem A. ve Serkan D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Fatih D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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