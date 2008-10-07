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Yaşam

Aktütün üçlü istihbarata rağmen korunamadı

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na yapılan saldırı konusunda önemli iddialar gündeme geliyor. 17 şehit verilen saldırıdaki güvenlik zafiyetl

07 Ekim 2008 03:00

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na yapılan saldırı konusunda önemli iddialar gündeme geliyor. 17 şehit verilen saldırıdaki güvenlik zafiyetleri tartışılırken, karakolun üçlü istihbarata rağmen PKK'lı teröristler tarafından basıldığı ortaya çıktı.

Zaman gazetesinin haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet'in baskından yaklaşık 10 gün önce çok gizli bir yazı ile terör örgütünün karakola saldıracağını bildirdi. Askerî istihbaratın da bu yönde duyumlar aldığı belirtiliyor. MİT ve Emniyet'in gizli yazılarında, PKK'nın Aktütün'e saldırı hazırlığı yaptığı, bu amaçla sınır ötesinden kalabalık bir terörist grubun Türkiye'ye girmeyi planladığı aktarılıyor.

Edinilen bilgilere göre, istihbarat uyarıları güvenlik güçleri tarafından dikkate alındı ve gereği yapıldı. Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'nde alarm durumuna geçildi. Bölüğe personel takviyesi de sağlandı. Bay raktepe mevkiinde nöbet tutan asker sayı-sı artırıldı. Bölüğe ayrıca ağır silah desteğinde bulunuldu. Üst düzey güvenlik kaynakları, saldırı ile ilgili önemli detaylara da işaret etti.
Buna göre saldırı istihbaratı üzerine, PKK'lı teröristlerin karakola ulaşabileceği güzergâhtaki sınırlı geçit noktalarından bazıları teröristlere açıldı. Böylelikle aynı güzergâhtan giriş yapacak teröristlerin bölgeye dağılmadan etkisiz hale getirilmesi planlandı. Bu plan geçmişte birkaç kez daha başarıyla uygulanmıştı.

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