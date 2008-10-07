Aktütün Köyü'nde yaşayanlar göç ediyor

4 kez saldırıya uğrayan ve teröre 45 şehit veren Aktütün Sınır Karakolu taşınıyor. Aktütün köyünde yaşayan köylüler de evlerini terkediyor.



Aktütün köylülüleri sık sık çatışmanın yaşandığı bölgede iki ateş arasında kalmaktan bunalan köylüler, göç kararı aldı.. Hakkâri Şemdinli’deki Aktütün karakolu, Irak sınırına 4, İran sınırına da 40 kilometre uzaklıkta. Karakol son 16 yılda 4 kez teröristlerin saldırısına hedef oldu. 3 Ekim’deki son saldırıyla birlikte şehit sayısı 45’e yükseldi.



Saldırının ardından Aktütün karakolu çevresinde başlatılan operasyonlar sürüyor. Helikopterler, bölgeye silah ve mühimmat taşımaya devam ediyor.



Mehmetçik, Aktütün Karakolu’nun taşınacağı Berçartepe’de inşaat çalışmalarını sürdürüyor. PKK’lı teröristlerin saldırısı sırasında, karakola yakın bazı evler ile köy camisinin de zarar gördüğü belirtildi.



Karakolun yakınındaki Aktütün köyünde yaşayanlar ise olup bitenleri kaygıyla izliyor. Bu kaygı 17 askerin şehit olduğu son saldırıyla birlikte daha da arttı. Köyü terk etmeye hazırlanan köylüler, çuvallara doldurdukları eşyaları minibüslere yüklüyor.



Köylüler “Her taraftan kurşun mermisi geliyordu. Her taraftan roket mermisi geliyordu. Herkes evlerinin taşınmasını düşünüyor, kimse burda dayanamaz, dayanamıyor. Göç etmeye hepimiz kararlıyız. Kurşun girmeyen ev kalmadı. Camlarında kırık olmayan ev yok. Bu şiddeti yaşayamayacağımıza ve göç etmeye karar verdik. Şimdi canımızı kurtarmaya çalışıyoruz göç edeceğiz artık bu köyden.” diyor.



Aktütün köylülerinin büyük bölümü ilçe merkezindeki geçici olarak yakınlarının yanına yerleşti.

