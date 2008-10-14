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Yaşam

Aktütün baskını sürpriz değil

Taraf gazetesi, 17 askerin şehit olduğu Aktütün saldırısının önceden bilindiğine ilişkin fotoğraflar ile bir rapor yayımladı.

14 Ekim 2008 03:00

Taraf gazetesi, Genelkurmay Başkanlığı'nın 17 askerin şehit olduğu Aktütün saldırısını 3.5 saat önceden bildiğini iddia etti. Saldırı hazırlığınınsa çok daha önce haber alındığını öne sürdü.

Gazete haberinde, iç güvenlik harekat durum raporları ve insansız hava araçlarının ilettiği anlık istihbarat bilgileri ile Genelkurmay'ın baskından bir ay önce haberdar olduğu belirtildi.

İddiaya göre, insansız hava aracı, saldırının gerçekleştiği 10 Ekim günü de sabah 9.35'ten itibaren yani saldırının başlamasından 3.5 saat önce aldığı görüntüleri Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'na ve İkinci Başkan'a iletmeye başladı.

Gazete iletilen görüntülere ait olduğunu belirttiği fotoğraflara da haberde yer verdi.

Taraf gazetesi, daha önce de Dağlıca baskınının Genelkurmay tarafından bilindiğini yazmıştı.

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