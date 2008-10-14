Aktütün baskını sürpriz değil

7 saatin hikayesi

Gazete haberinde, iç güvenlik harekat durum raporları ve insansız hava araçlarının ilettiği anlık istihbarat bilgileri ile Genelkurmay'ın baskından bir ay önce haberdar olduğu belirtildi.İddiaya göre, insansız hava aracı, saldırının gerçekleştiği 10 Ekim günü de sabah 9.35'ten itibaren yani saldırının başlamasından 3.5 saat önce aldığı görüntüleri Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'na ve İkinci Başkan'a iletmeye başladı.Gazete iletilen görüntülere ait olduğunu belirttiği fotoğraflara da haberde yer verdi.Taraf gazetesi, daha önce de Dağlıca baskınının Genelkurmay tarafından bilindiğini yazmıştı.