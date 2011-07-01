-AKTUNÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Yazar ve şair Hulki Aktunç'un cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle 62 yaşında vefat eden Aktunç için Erenköy'deki Galip Paşa Camisinde tören düzenlendi. Törende Hulki Aktunç'un eşi Semra ve oğlu Uluğ Aktunç taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz, Dünya Yazarlar Birliği (PEN) Yönetim Kurulu üyesi Tarık Günersel, yazarlar Leyla Erbil, Behçet Çelik, Doğan Hızlan, Adnan Binyazar ve Egemen Berköz, ressam Bedri Baykam'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şair ve yazar katıldı. Hulki Aktunç'un oğlu Uluğ Aktunç, babasının Türk kültürü için çok önemli bir insan olduğunu, edebiyata ve reklamcılara çok büyük katkıları olduğunu söyledi. Ressam Bedri Baykam da samimi, çalışkan ve üretken olan Hulki Aktunç'un yaşama büyük projelerle bakabilen bir insan olduğunu belirterek, ''Gülmeyi, güldürmeyi iyi bilen, çok değerli bir dostu kaybettik'' dedi. Baykam, arkasında sayısız eser, sadece araştırma kitapları değil aynı zamanda resim de bırakan Aktunç'un Türk kültür dünyası için çok büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Bedri Baykam, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Hulki Aktunç'un tabutuna Fenerbahçe bayrağı bıraktı. Yazar ve şair Hulki Aktunç'un cenazesi Galip Paşa Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.