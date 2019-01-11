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(Aktüel görüntüyle) OYUNCU DENİZ ÇAKIR ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI

*Deniz Çakır, -"Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz

11 Ocak 2019 15:47

*Deniz Çakır,
-\"Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var.\"

Haber: Özden ATİK- Kamera: İdris TİFTİKCİ - DHA
Oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi\'ne geldi. Çakır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, \"Bahsi geçen hiçbir şeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadar duruşuma ters\" dedi.
Çakır, görüntülerin savcılığa sunulduğunu söyledi.

\"SUÇLAMALAR BENİM BU GÜNE KADAR Kİ DURUŞUMA TERS\"
Deniz Çakır, \"Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi, için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim her zaman bu güne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiç bir şeyi de yapmadım. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bu güne kadar ki duruşuma ters. Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bu güne kadar hepsini sarıp, sarmaladım. Hepsi beni çok severler. Şu anda da yanımdalar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Çakır\'ın açıklaması
-Avukatının açıklaması
-Detaylar
 

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