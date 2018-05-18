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(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)“ZULME LANET KUDÜS'E DESTEK" MİTİNGİ BAŞLADI (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi

18 Mayıs 2018 19:44

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 
Yenikapı Miting Alanı\'nda düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi. 
Mitinge Erdoğan\'ın yanı sıra, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın helikopterle saat 16.30 sıralarından geldiği program Kuran tilaveti ile başladı. 

Görüntü Dökümü:
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- Sahneden görüntüler
- Miting alanından görüntüler
- Detaylar 


 

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