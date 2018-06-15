(Aktüel görüntülerle yeniden) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE DAHA BAŞKA MÜJDELERİMİZ OLACAK 

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

*\"Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabb\'im Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin. Biz bütün imkanlarımızla şu anda Mehmedimizin yanındayız, komutanlarımızın yanındayız\"

*\"Çıkmış konuşuyor Bay İnce. Dördüncü köprüyü yapacakmış. Yap bakalım, nereye yapacaksın? Adres veremiyor, veremez. Bildiği yok. Ders çalışmamış. Biz şu anda Marmaray\'ı yaptık mı, Avrasya Tüneli\'ni yaptık mı, Osmangazi Köprüsü\'nü yaptık mı? Ara sıra Bay Muharrem de istifade eder dedik. Yalova\'da oturuyor ya, Yalovalı ya\"

*\"Suriye\'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. Sırada Kandil\'i bombalıyoruz. Biz dost geçinenlere siz halledin halletmiyorsanız biz hallediyoruz diyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak. Rabbim Mehmetçiğimize güç kuvvet versin\"

*\"Şu ana kadar başta İnce olmak üzere, bunların ağzından terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu? Niye? Bunların

kitabında terörle mücadele yok ama bizde var\"

*\"Bunların partisi (HDP) bir başka, bu tür cezai konumu olmayan, tutukluluğu veya mahkumiyeti olmayan bir başka adam bulamıyor mu da bunu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyor. Dert başka\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Sultançiftliği Merkez Camisi\'nde kıldıktan sonra partisinin mitinginde halka hitap etti. Seçime 8 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, \"Bugün aslında iki bayramı bir arada yaptık. Bir taraftan Ramazan Bayramı, bir taraftan cuma.\" dedi.

Vatandaşların Ramazan Bayramı\'nı kutlayan Erdoğan, şöyle devam etti: \"Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif\'e kavuşturduğu gibi hamdolsun Ramazan Bayramı\'na da kavuşturdu. Rabbim\'den niyazımız odur ki inşallah 8 gün sonra Türkiye\'de bizlere özellikle bir demokrasi bayramını da yaşatsın. Zira, çıktığımız bir yolculuk var. Bu yolculukta karşımızda birleşenleri görüyorsunuz değil mi? Bunların bu ülke için, bu millet için yapacağı bir şey var mı? Bunların terörle mücadele diye bir derdi var mı? Bunların ekonomi diye bir anlayışı var mı? Bunların sağlık, eğitim, turizm, ulaşım diye bir derdi var mı?\"

\"BÜYÜK TÜRKİYE, GÜÇLÜ LİDER İSTER\"

Erdoğan, \"\'Yüksek Hızlı Tren neymiş? Kapatacağız\' diyor. \'Köprünün birini Demirel yapmış, öbürünü Özal yapmış, üçüncüsünü Erdoğan yapmış. Dördüncüsünü de ben yaparım.\' diyor. Soruyor gazeteciler, \'Nereye yapacaksın?\' \'Çalışırız, uygun bir yere yaparız.\' Senin daha planın, projen yok. Bu iş, ustalık işi, ustalık. Zira büyük Türkiye, güçlü lider ister. Büyük Türkiye ustalık ister. Soruyorum, bir bakkal dükkanın olsa, çırağa teslim eder misin? Etmezsin. Öyleyse büyük Türkiye. Ya biz buraya durup dururken gelmedik. Türkiye\'yi 3,5 kat büyüttük. Nereden aldık, nereye geldik. Ama bu bize yeterli değil. Biz daha ileri gideceğiz. Daha ileri gitmek için koşacağız.\" diye konuştu.

\"EĞİTİM, SAĞLIK, ADALET, EMNİYET...\"

Türkiye\'yi dört sütun üzerinde büyüteceklerini anlatan Erdoğan, \"Eğitim, sağlık, adalet, emniyet... Bunun üzerine neleri yerleştireceğiz dedik? Ulaşım, tarım, kültür-turizm dedik. Özellikle de yüklendiğimiz dış politikada, onurlu, şahsiyetli bir dış politika dedik.\" değerlendirmesinde bulundu. Sultangazi\'de muhteşem bir hastaneyi hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, \"Buralarda bu tür şeyler var mıydı? Ama biz yaptık.\" dedi. Şu ana kadar başta CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olmak üzere, muhalefetin ağzından terörle mücadele diye bir şeyin duyulmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: \"Niye? Bunların kitabında terörle mücadele yok ama bizde var. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Biz, terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce başta olmak üzere diğerleri, yatıp kalkıp ne diyorlar? \'Niye Edirne Cezaevi\'nde kalsın\' diyorlar. Kardeşim sen nasıl bir insansın? Bunların partisi, bir başka bu tür cezai konumu olmayan, tutukluluğu veya mahkumiyeti olmayan bir başka adam bulamıyor mu da bunu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyor. Dert başka. Sayın İnce, Bay Muharrem ne yaptı? Edirne\'de gitti beyfendiyi ziyaret etti.\"

\"MAZLUMLARIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

Güneydoğulu vatandaşlara seslenen Erdoğan, \"Ben bugüne kadar Kürt kardeşlerim dedim, ayrım yapmadım. Niye? Bizim değerlerimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abhaza, Gürcü, Arnavut, Boşnak, böyle bir ayrım yok. Niye? Biz yaradılanı

severiz, yaradandan ötürü. Rabbimizin emri bu. Ayrım yapamayız. Ben şimdi ta buradan güneydoğu ve doğuya sesleniyorum; bu Erdoğan, Türk-Kürt ayrımı yaptı mı? Ama şu anda Demirtaş denilen zat, 7 Haziran olaylarında benim Diyarbakır\'daki kardeşlerimi sokağa döktü mü? Orada 53 Kürt kardeşim öldürüldü mü? Ah benim Kürt kardeşlerim, bu oyuna gelecek misiniz? Bu oyunu da siz bozacaksınız. Ben size inanıyorum. Unutmayın, hiçbir zaman zulüm ile abad olunmaz. Onun için biz mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz.\" diye konuştu.

\"OLABİLİRSİN HDP\'Lİ. YANİ SANA BİR ZİYARET YAPILDIYSA, NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?\"

Suruç\'ta AK Partililere yönelik saldırıya değinen Erdoğan, Kürt olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın dün esnaf ziyareti yaptığını, bu sırada milletvekilinin ağabeyinin öldürüldüğünü hatırlattı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin, \"Siz bizim HDP\'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Niye buraya geldiniz?\" dediğini anlatan Erdoğan, \"Olabilirsin HDP\'li. Yani sana bir ziyaret yapıldıysa, niye rahatsız oluyorsun? Şimdi bugün, defnedildi Şanlıurfa milletvekilimizin ağabeyi. Başbakanımız, bakanlarımız orada. Kardeşim, biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış, lafta özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların bugüne kadar öldürdükleri insanların sayısı yüzlerce, binlerce. Diyarbakır Belediyesi\'nin önünde Kürt anneleri ağlatanlar bunlar değil miydi? Onların kızlarını Kandil\'e kaçıranlar bunlar değil miydi? Kardeşlerim, bizden böyle bir şey duydunuz mu? Bunlar hala buna devam ediyor. 8 gün sonra demokratik bir şekilde sandıkta bunlara bu hesabı sormaya var mıyız?\"

\"ÇÜNKÜ BİZİM BU ÜLKEDE YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR\"

\"Çıkmış konuşuyor Bay İnce. Dördüncü köprüyü yapacakmış. Yap bakalım, nereye yapacaksın? Adres veremiyor, veremez. Bildiği yok. Ders çalışmamış. Biz şu anda Marmaray\'ı yaptık mı, Avrasya Tüneli\'ni yaptık mı, Osmangazi Köprüsü\'nü yaptık mı? Ara sıra Bay Muharrem de istifade eder dedik. Yalova\'da oturuyor ya, Yalovalı ya. Biz buyuz. Ne yaptığımızı bilsin istiyoruz ama derdi yok, anlamaz. Biz yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim bu ülkede yapacağımız çok şey var. Şu anda dünya beşten büyüktür derken, biz neyi kastediyoruz? Dünyada bütün ülkeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nde yerini almalı diyoruz. Biz one minute

derken neyi kastediyoruz? Bak sen bir siyonist olabilirsin, bir İsrailli olabilirsin ama sen öldürmeyi iyi bilirsin. Bunlar yediden yetmişe o Filistinli yavruları Gazze\'de öldürenler değil mi? Bunlara karşı bu mücadeleyi veren Türkiye değil mi? Biz verdik. Çıkmış Bay Muharrem konuşuyor.\"

\"SURİYE\'NİN KUZEYİNDE TERÖR KORİDORUNU KALDIRDIK\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Kudüs meselesini bile istismar etmeye kalktığını ifade ederek, \"Sizin Kudüs\'le bir derdiniz yok. Afrin meselesinde ne dediler. \'Afrin\'e gitmeyin.\' Cerablus\'ta ne dediler? \'Gitmeyin.\' Biz ne dedik? Gideceğiz. Gittik mi, gittik. Şu ana kadar orada Mehmedimiz, Özgür Suriye Ordusu hamdolsun teröristlere karşı büyük mücadele verdi. Suriye\'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık.\" diye konuştu.

\"SİZE BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE DAHA BAŞKA MÜJDELERİMİZ DE OLACAK İNŞALLAH\"

Şimdi Kandil\'in bombalandığını anımsatan Erdoğan, dost geçinenlere \"Eğer dost iseniz siz halledin. Siz halletmiyorsanız biz allediyoruz.\" dediklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: \"Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabb\'im Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Biz bütün imkanlarımızla şu anda Mehmedimizin yanındayız, komutanlarımızın yanındayız. Çıkmış ne diyor Bay Muharrem. Bizim İsmail Metin Paşa\'ya saldırıyor. Niye saldırıyorsun? \'Onun Erdoğan\'ın masasında alkış yapması benim aleyhimde propagandadır.\' diyor. Ne alakası var. \'Bir general partili olamaz.\' diyor. Bay Muharrem, o partili değil, toplantı parti toplantısı da değil. Toplantı Türkiye Esnaf ve SanatkarlarOdası\'nın bir toplantısı ama general oranın protokolündendir. O protokol olarak orada bulunuyor ama Bay Muharrem unutma, ben Anayasanın amir hükmü gereğince başkomutanım. Adam bunu da bilmiyor. Bundan Türkiye\'de Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Zaten Bay Kemal de bundan kurtulmak için aday yaptı. Kendisi aday olmadı. Halbuki Bay Muharrem \'Sen aday olacaksın\' diyordu. Buna rağmen olmadı. Niye? Bir an önce o koltuğu kimseye kaptırmayayım dedi, Bay Kemal. Bunu sürdü ileri. Kazanamayacağını da biliyor. Bunu süreyim dedi, kurtulayım. Bay Muharrem \'Ben kazanamazsam bırakırım.\' dedi. Göreceğiz. Zaman fazla değil 8 gün kaldı.\"

Erdoğan, kadınların ve gençlerin kalan 8 günde kapı kapı dolaşmasını isteyerek, Sultangazi\'nin kendilerini hiçbir zaman mahcup tmediğini söyledi. Halka rabia işareti yaptıran Erdoğan, \"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz, yolunuz açık olsun inşallah.\" dedi. Mitinge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları da katıldı.

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