T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Aktüel Görüntülerle) ŞİŞLİ'DE CAMİ YANGINI 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Şişli'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı

31 Ekim 2018 19:52

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Şişli\'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan Gülez Camisi\'nin çatı kısmında, izolasyon çalışmaları yapılırken saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Caminin çatısının alev alev yandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Caminin başka kısımlarına da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın, camide hasara neden oldu.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Yangının söndürülmesi
-Detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Zeki GÜNALDHA ŞişliYangınEsentepe Mahallesi Dereboyu CaddesiGülez CamisiCamininHerhangiYangınlaGörüntü Dökümü Yangından
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24