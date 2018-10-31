(Aktüel Görüntülerle) ŞİŞLİ'DE CAMİ YANGINI 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Şişli\'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan Gülez Camisi\'nin çatı kısmında, izolasyon çalışmaları yapılırken saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Caminin çatısının alev alev yandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Caminin başka kısımlarına da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın, camide hasara neden oldu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangının söndürülmesi

-Detaylar



