(Aktüel görüntülerle) ŞİLE'DE KIYIYA OTURAN GEMİDEN KURTARILAN MÜRETTEBAT HASTANEDE

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Gemideki 16 mürettebat ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat kontrol amaçlı Şile Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gemiden kurtarılan mürettebattan Salih Babayev, tedavi altına alınırken kontrolden geçirilen Rüstem Hayderov, \"Denizde fırtına vardı o yüzden kaza oldu. Ya kurtulacaktıki ya da ölecektik. 1 saat önce kurtarıldık, ben 3\'üncü kişi olarak kurtarıldım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL

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-Kurtarılan mürettebatın hastaneye getirilmesi

-Kurtarılan mürettebat ile röp.

Kurtarılan Rüstem Hayderov röp.

Cep telefonu görüntüsü

-Kurtarılan Rüstem Hayderov röp.



