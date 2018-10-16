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(Aktüel Görüntülerle) METROBÜS KAZA YAPTI; SEFERLER DURDU (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özden ATİK / İSTANBUL DHA Okmeydanı'nda bir metrobüs kaza yaptı

16 Ekim 2018 22:08

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özden ATİK / İSTANBUL DHA
Okmeydanı\'nda bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferler durdu, duraklarda yoğunluk yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, metrobüslerden biri körük bölümündeki sorun nedeniyle yan döndü. Metrobüsün yolu kapatması nedeniyle seferler durdu. Duraklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolcular metrobüs yoluna inerek yürüdü. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler başladı. Ancak duraklardaki yoğunluk devam ediyor.
 
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Havadan görüntülerle yürülenler
-Metrobüs kuyruğu 
-Metrobüs durak ve yolundaki insan kalabalığı 

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