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(aktüel görüntülerle geniş haber) ŞİRİNEVLER'DE ORTAOKULDA YANGIN 

  *Rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

11 Ekim 2018 17:58

 

*Rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taner YENER-İSTANBUL DHA
Bahçelievler Şirinevler\'de bulunan Şair Zihni ortaokulu\'nda yangın çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okulda bulunan yaklaşık 900 öğrenci tahliye edildi. Rahatsızlanan bazı öğrenciler itfaiye tarafından taşınarak ambulansa konuldu. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle öğrenciler evlerine gönderildi. Rahatsızlanan öğrencilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
-Okuldan görüntü
-Öğrenciler
-İtfaiye ve sağlık ekipleri 
-Rahatsızlanan öğrenciler
-Detaylar

11.10.2018 - 14.21 Haber Kodu : 181011115

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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