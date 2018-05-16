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(aktüel görüntülerle geniş haber)- İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

  Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, ülkesine döndü

16 Mayıs 2018 14:25

 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA
İsrail\'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na\'eh, ülkesine döndü.
Gazze\'deki katliam nedeniyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı\'na çağrılan Büyükelçi Na\'eh\'e ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Ankara\'dan tarifeli uçakla İstanbul\'a gelen Na\'eh, Atatürk Havalimanı\'nda uçuş saatini bekledi. Na\'eh, VIP Salonu\'nu kullanmayarak Dış Hatlar Gidiş Terminali\'nde yolcuların kullandığı alanda bekledi. 205 numaralı salonda sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından rutin kontrollerden geçirilen Na\'eh uçağa gidişte kendisini görüntüleyen gazetecilere de selam verdi.

Görüntü Dökümü:
-Elçinin görüntüsü
-Uçağa binmesi
-Detaylar
 
16.05.2018 - 10.59 Haber Kodu : 180516036
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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