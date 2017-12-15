(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN METRO AÇILIŞINDA ATAŞEHİR AÇIKLAMASI

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

“Man adası, Man adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor, kalkıyor Man adası. Mankafa... Bunlarla iyi yatıp kalktı. Onun için de orayı iyi ezberledi. Son bütçe müzakerelerinde baktım, sürekli bunu zikretti\"

“\"Ataşehir\'i de zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzel şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek. Çünkü bunların karakterinde bu var. Yapısında bu var\"

“Biz burada yatırımlarla meşgul olurken, bunlar Amerika\'daki kumpas davalarıyla meşgul. Oralara dosya taşıyorlar. Kim için dosya taşıyor; Amerika için, FETÖ için. Ama milletimiz bunları affetmeyecek. Terör örgütünü değil de terör örgütüne yapılan operasyonları eleştirenleri milletimiz unutmayacak.\"

*Başbakan Binali Yıldırım,

\"Kılıçdaroğlu\'nu makinist yaparız da bu trende makiniste de ihtiyaç yok diyorlar.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Erdoğan\'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

“MEYDANI BIRAKMADIK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende bir konuşma yaparak, \"Yaşadığımız her gelişme, millet olarak, Müslümanlar olarak birliğimize, beraberliğimize daha fazla sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Türkiye\'nin sadece geçtiğimiz şu 4-5 yılda yaşadıkları dahi, herkes için başlı başına bir ibret vesikasıdır? Ülke olarak bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar karşısında dimdik durarak, tehditlere, şantajlara boyun eğmeyerek, kendimizle birlikte bölgemizin de geleceğinde ufuk açtığımıza inanıyorum. Meydanı, sokakları kaosa sürüklemek isteyenlere bırakmadık. Meydanı bugün Amerika\'ya taşınmış olan sahte dosyalarla ülke yönetimini ele geçirmeye çalışanlara bırakmadık. Meydanı çukurlar kazarak, vatanımızı bölmeye çalışanlara bırakmadık. Meydanı, güney sınırlarımızın ötesindeki oyunu topraklarımıza taşımaya kalkanlara bırakmadık. Hiçbirinde başarılı olamayınca darbe ile istiklalimize ve istikbalimize kastedenlere de bu meydanı bırakmadık\" dedi.

“GÜYA BİZİ CEZALANDIRMAK İÇİN MALİ YARDIMLARDA 100 MİLYON AVROLUK KESİNTİYE GİTMİŞ\"

Erdoğan, “Şimdi silah ve kumpasla başaramadıklarını ekonomiyle gerçekleştirmeye çalışanlara meydanı bırakmadık. Yapılan bu açılış bile ülkeyi ekonomi silahıyla köşeye sıkıştırmak isteyenlere verilmiş en güzel cevaptır. Avrupa Parlamentosu güya bizi cezalandırmak için mali yardımlarda 100 milyon Avroluk kesintiye gitmiş. Ya senin bu kesintinden ne olur ya? Biz göreve geldiğimizde IMF\'ye borç neydi? 23,5 milyar dolar, 2013\'te sıfırlandı. IMF ne yaptı, bize dedi ki \'5 milyar avro borç verin.\' Biz de dedik ki \'Veririz.\' Ya biz buradan buraya geldik. Aynı şekilde Hazine... 27,5 milyar dolar vardı geldiğimizde, ama hamdolsun şimdi Hazine\'de 120 milyar dolar para var. Buradan buraya geldik. Sadece şu anda ilk etabını açtığımız metro hattının yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 800 milyon Avro. Yıllık ihracatımız 155 milyar doları buldu. Bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme ile evet, bir numara olduk dünyada. Bir numara... İnşallah ilk üççeyreğin ortalaması 7,4. Buna rağmen hala Türkiye\'nin ekonomik gidişatını olumsuz göstermeye çalışanlar var. Üstelik bunlara ana hıyanet partisi de katılmış. Bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içip de bu ülkenin düşmanlarına, onların değirmenlerine su taşıyanlara, milletimiz sandıkta 2019 Mart\'ında ve 2019 Kasım\'ında gereken cevabı verecektir\" diye konuştu.

“HERHALDE BU MANKAFA OLMAKTAN KAYNAKLANIYOR\"

Erdoğan, “Ana muhalefet partisini ana hıyanet partisi haline getirenlere CHP\'nin kendi seçmenlerinin de en kısa sürede gereken cevabı vermesini bekliyorum. Yalnız bu ara bir şeyi iyi ezberlemiş. Man adası, Man adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor, kalkıyor Man adası. Mankafa... Bunlarla iyi yatıp kalktı. Onun için de orayı iyi ezberledi. Son bütçe müzakerelerinde baktım, sürekli bunu zikretti\" dedi.

\"ATAŞEHİR\'İ DE ZATEN ARKADAŞLARIMIZ SAĞ OLSUN EN GÜZEL ŞEKLİYLE ORTAYA KOYDULAR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ataşehir\'i de zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzel şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek. Çünkü bunların karakterinde bu var. Yapısında bu var\" diye konuştu.

“BUNLAR AMERİKA\'DAKİ KUMPAS DAVALARIYLA MEŞGUL. ORALARA DOSYA TAŞIYORLAR\"

Erdoğan, \"Biz burada yatırımlarla meşgul olurken, bunlar Amerika\'daki kumpas davalarıyla meşgul. Oralara dosya taşıyorlar. Kim için dosya taşıyor; Amerika için, FETÖ için. Ama milletimiz bunları affetmeyecek. Terör örgütünü değil de terör örgütüne yapılan operasyonları eleştirenleri milletimiz unutmayacak. Yurtdışındaki tüm platformlarda ülkemizi şikayet edenleri, görüştükleri herkese Türkiye\'yi kötüleyenleri milletimiz affetmeyecek. 2019 işte bu hesaplaşmanın sandık başında yapılacağı tarihi bir yıl olacaktır\" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE NATO\'DA, AMERİKA\'DA KARŞI KARŞIYA KALDIĞI EVET, İKİ YÜZLÜLÜKLERİ ASLA UNUTMAYACAKTIR\"

Erdoğan, “Türkiye Irak\'taki mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir, Türkiye, Avrupa Birliği\'nin kendisine yönelik haksız, adaletsiz, saygısız tavırlarına karşı yürüttüğü mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye NATO\'da, Amerika\'da karşı karşıya kaldığı evet, ikiyüzlülükleri asla unutmayacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusunu ve şahsımı tatbikatlarında düşman olarak gösterecek kadar zıvanadan çıkanların yaptıkları elbette yanlarına kar kalmayacaktır. Bir yandan bölücü terör örgütünü Suriye\'de, diğer yandan ihanet çetesi FETÖ\'yü kendi topraklarında besleyip büyütenlere bu işlerin öyle kolay olmadığını mutlaka göstereceğiz\" dedi.

“KUDÜS, TÜRKİYE\'NİN, FİLİSTİN BAŞKENTİDİR. ŞU ANDA İŞGAL ALTINDADIR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bir nehir gibi akan gözyaşları arasında Kudüs\'e sahip çıkma sorumluluğu ile şu anda karşı karşıyayız. Müslümanlar olarak düştüğümüz yerden kalkacaksak, bunu Kudüs\'ten başlatmalıyız. Bizim için Mekke meşar, Medine şiar, Kudüs şuur, İstanbul şiirdir. Mekke ve Medine\'ye bir alternatif olmadığı gibi Kudüs\'ün de bir başka alternatifi yoktur. Dolayısıyla bu şehirden vazgeçmek diye bir şey de bizim lügatimizde bulunmuyor. İşte bunun için Kudüs onurumuz, izzetimiz ve kırmızı çizgimizdir. Kudüs artık her Müslüman kul, her Müslüman memleket için başarıyla verilmesi gereken bir imtihandır. Kudüs, Türkiye\'nin, Filistin başkentidir. Şu anda işgal altındadır. İşgal altında olması hasebiyle resmi adımlar belki atılamıyor ama bilsinler ki Kudüs bizim başkentimizdir ve Doğu Kudüs zaten başından beri ilan ettiğimiz bizim Filistin başkentidir\" diye konuştu.

“SON KUDÜS KARARI İSLAM DÜNYASINA YÖNELİK YENİ OPERASYONLARIN HABERCİSİDİR\"

Erdoğan, “Esasen son Kudüs kararı İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisidir. Eğer bu konuda Müslümanlar hukuk içinde yeterli tepkiyi göstermezse, inanın bana gerisi gelecektir. Bu konuda elde edeceğimiz başarı ise Müslümanlar için bir dönüm noktası olacaktır. Bunun için önce biz Türkiye ve Türk milleti olarak kendimizi toplayacağız. Sonra da tüm kardeşlerimizle toplanacağız. Birbirimizle kenetleneceğiz, Allah\'ın izniyle zafere yürüyeceğiz\" dedi.

\"KILIÇDAROĞLU\'NU MAKİNİST YAPARIZ DA BU TRENDE MAKİNİSTE DE İHTİYAÇ YOK\"

Törende Başbakan Binali Yıldırım konuşma yaptığı sırada törene katılan vatandaşların \"Makinisti Kılıçdaroğlu olsun\" ifadeleri üzerine, \"Kılıçdaroğlu\'nu makinist yaparız da bu trende makiniste de ihtiyaç yok diyorlar. Uzunluğu 20 kilometreyi bulan hattın geri kısmı da önümüzdeki seneler bitmiş olacak. Toplam maliyet yaklaşık 3,5 milyar lira. İstanbul\'a helal olsun. İstanbul\'un her şeyin en iyisine layık\" dedi.

Yıldırım, Sancaktepe\'den Üsküdar\'a sadece 27 dakikada gidileceğini belirterek, “Ne güzel değil mi? İstanbul\'un trafiğinin yoğun olduğu saatleri de hesaba kattığımızda bunun ekonomiye ne kadar büyük bir faydası olduğunu söylemeye hacet yok. Bu hat, 700 bin kişiyi bir günde taşıyabilecek. 700 bin... Üsküdar\'a, buradan Sirkeci\'ye, Yenikapı\'ya gitmek istiyorsanız Marmaray\'a geçeceksiniz, oradan yolunuza devam edeceksiniz, hiç durmadan\" şeklinde konuştu.

GECİKMENİN SEBEBİ ARKEOLOJİK KAZILAR

Başbakan Yıldırım, hattın temelinin 2012\'de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın talimatıyla Çekmeköy\'de attıklarını ancak açılışında biraz gecikme yaşandığını belirterek, \"Şimdi geldik 2017\'ye, burada bir gecikme var. Sebep, bu hattı yaparken İstanbul\'un tarihi hazinelerini de gün ışığına çıkardık. Dolayısıyla bunlar biraz zaman aldı. Arkeolojik kazılar vesaire gecikmenin sebebi de bu. Bunun üzerine de en son teknolojiyle sürücüsüz olan bu hattın testleri de yani yolcular binip gitmeden testlerinin yapılması da bir zaman aldı ve bu günlere geldik. Ne deriz, geç olsun, güç olmasın. Elhamdülillah hizmet yerini buldu. Makinistin yaptığı bütün işler artık kumanda merkezinden olacak, araçların içinde ayrıca şoför, sürücü olmayacak. Dolayısıyla araçların sayısını artırma, azaltma otomatik olarak gerçekleşecek\" dedi.



“267 KİLOMETRESİ DE HALA DEVAM EDEN METRO ÇALIŞMASI VAR\"

Başbakan Yıldırım, \"Bugün 160 kilometresi bitmiş, 267 kilometresi de hala devam eden metro çalışması var. Cumhuriyet\'in 100. yılına gelirken İstanbul\'un genelinde bin 23 kilometre raylı sistem, metro, hafif raylı metro yapma hedefimiz var. İnşallah bunu da başaracağız. İstanbul, dünyanın göz bebeği. İstanbul\'a yapılan hizmetlerin hepsinin karşılığını İstanbul veriyor. Türkiye, bir yandan 15 yıldır terörle, vesayetle, darbe girişimiyle mücadele ederken diğer yandan da Allah\'a şükür milletimizin, insanımızın arzu ettiği bütün projeleri hayata bir bir geçiriyoruz. Bölünmüş yollar, köprüler, viyadükler, tüneller, hızlı trenler, modern havaalanları, şehir hastaneleri daha neler neler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Yıldırım\'ın konuşması

- Erdoğan\'ın konuşması

- Kurdele kesiminden görüntüler

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