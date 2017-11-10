 (aktüel görüntülerle) DOLMABAHÇE SARAYI'NDA 10 KASIM

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)

Çocuk, genç, yaşlı binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalık saat 09:05\'de çalan sirenle birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Gazilerden oluşan bir grup şiirler okuyup Atatürk\'ü anarken, çocuklar da sevgilerini hep bir ağızdan dile getirdi. Önceki yıllara göre daha kalabalık olduğu gözlenen anma töreninde Atatürk\'ün yaşama gözlerini yumduğu odayı ziyaret edenler çiçekler bırakıp anma töreninde duygulu onlar yaşadı.

Dolmabahçe\'ye akın edenler arasında Cumalı çifti de vardı.

Onlar son 10 yıldır her 10 Kasım\'da Babaeski\'den Dolmabahçe\'ye geliyorlar. Hemşehrimiz dedikleri, kurtarıcı gördükleri Atatürk\'ü anmak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giriyorlar. Fatma ve Hüsnü Cumalı çifti İstanbul\'da yaşayan çocuklarını ziyaret için 10 Kasım\'ı özellikle seçiyor. O gün erkenden kalkıp Dolmabahçe\'ye koşuyorlar. \" Atatürk\'ü Türkiye Cumhuriyetini bizlere bıraktığı için çok seviyoruz\" diyen Hüsnü Cumalı, \"Bugün Atatürk\'e saldıranlar, \'bilmem ne\' diyenler, o olmasaydı, acaba nerelerde olurdular, kimlerin çocukları olurdular. Onun değerlerine sahip çıkmamız lazım. Onun kurduğu Cumhuriyete hep beraber sahip çıkmamız lazım. Teröre karşı, dış güçlere karşı birlik olmamız lazım\" ifadelerini kullandı. Büyük dedesinin kurtuluş savaşı şehidi olduğunu söyleyen Fatma Cumalı da,\" Atatürk\'ü anarken dedemi de, bütün şehitleri anıyoruz \"diyerek duygularını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Törene katılanlardan detaylar

- Gazilerden ve askerlerden detaylar

- Cumalı çiftinden detay

- Cumalı çifti ile röportaj

- Çocuklardan detay

- Çocuklarla röportajlar

- Sıraya girenlerden detaylar

- Siren çalması, saygı duruşu ve istiklal marşı okunması

- Atatürk\'ün odasından anmadan detay görüntüler

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