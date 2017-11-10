T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (aktüel görüntülerle) DOLMABAHÇE SARAYI'NDA 10 KASIM

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA) Çocuk, genç, yaşlı binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı girişinde uzun kuyruklar oluşturdu

10 Kasım 2017 13:46

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)
Çocuk, genç, yaşlı binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalık saat 09:05\'de çalan sirenle birlikte  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Gazilerden oluşan bir grup şiirler okuyup Atatürk\'ü anarken, çocuklar da sevgilerini hep bir ağızdan dile getirdi. Önceki yıllara göre daha kalabalık olduğu gözlenen anma töreninde Atatürk\'ün yaşama gözlerini yumduğu odayı ziyaret edenler çiçekler bırakıp anma töreninde duygulu onlar yaşadı. 
Dolmabahçe\'ye akın edenler arasında Cumalı çifti de vardı.
Onlar son 10 yıldır her 10 Kasım\'da Babaeski\'den Dolmabahçe\'ye geliyorlar. Hemşehrimiz dedikleri, kurtarıcı gördükleri Atatürk\'ü anmak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giriyorlar. Fatma ve Hüsnü Cumalı çifti İstanbul\'da yaşayan çocuklarını ziyaret için 10 Kasım\'ı özellikle seçiyor. O gün erkenden kalkıp Dolmabahçe\'ye koşuyorlar. \" Atatürk\'ü Türkiye Cumhuriyetini bizlere bıraktığı için çok seviyoruz\" diyen Hüsnü Cumalı, \"Bugün Atatürk\'e saldıranlar, \'bilmem ne\' diyenler, o olmasaydı, acaba nerelerde olurdular, kimlerin çocukları olurdular. Onun değerlerine sahip çıkmamız lazım. Onun kurduğu Cumhuriyete hep beraber sahip çıkmamız lazım. Teröre karşı, dış güçlere karşı birlik olmamız lazım\" ifadelerini kullandı. Büyük dedesinin kurtuluş savaşı şehidi olduğunu söyleyen Fatma Cumalı da,\" Atatürk\'ü anarken dedemi de, bütün şehitleri anıyoruz \"diyerek duygularını dile getirdi. 

Görüntü Dökümü:
--------------
- Törene katılanlardan detaylar
- Gazilerden ve askerlerden detaylar
- Cumalı çiftinden detay
- Cumalı çifti ile röportaj
- Çocuklardan detay
- Çocuklarla röportajlar
- Sıraya girenlerden detaylar
- Siren çalması, saygı duruşu ve istiklal marşı okunması
- Atatürk\'ün odasından anmadan detay görüntüler

DHA FEED
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberALTUNCUKameraTİFTİKÇİDHA ÇocukDolmabahçe SarayıKalabalıkMustafa Kemal AtatürkGazilerdenAtatürkCumalıOnlarKasım Babaeski DolmabahçeHemşehrimizFatmaHüsnü CumalıKasımDolmabahçeAtatürk Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24