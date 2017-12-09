(aktüel görüntülerle) CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN:  İSRAİL, BİR İŞGAL DEVLETİDİR 

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

*\"Amerika\'nın aldığı karar ne uluslararası hukukla ne vicdanla ne adaletle ne de bölgenin gerçekleriyle asla bağdaşmıyor. Bu açıklama

en büyük darbeyi Amerika\'nın da üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine vurmuştur\"

*\"İsrail bir işgal devletidir ve şu anda polisiyle, bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar. F16\'larıyla Gazze\'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin\'e saldırıyorlar. Niye? \'Ben güçlüyüm.\' Şunu açık ve net söylüyorum, güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür\"



Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM-İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapanış töreninde konuştu.

Erdoğan, Trump\'ın Kudüs kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

\"HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR\"

Türkiye\'nin zayıflamasının Filistin\'in, Kudüs\'ün, Suriye\'nin, Irak\'ın umudunu kaybetmesi hatta parçalanması demek olduğunu kaydeden Erdoğan, ABD\'nin Kudüs\'ü başkent olarak tanıma kararına şu sözlerle değindi: \"Birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump\'ın yaptığı o talihsiz açıklama bu gerçeği bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Amerika\'nın aldığı karar ne uluslararası hukukla ne vicdanla ne adaletle ne de bölgenin gerçekleriyle asla bağdaşmıyor. Bu açıklama en büyük darbeyi Amerika\'nın

da üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine vurmuştur. Amerika\'nın da altında imzasının olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik

Konseyinin 1980 yılında aldığı 478 sayılı kararını son açıklamayla Amerika yok saymıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Altında imzan var ve bugüne gelmiş bu iş, şimdi ise sen bu imzayı inkar ediyorsun. Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin dahi dikkate almadığı, itibar etmediği bir Birleşmiş Milletlerin diğer ülkeler nezdinde itibarı ve inandırıcılığı olamaz. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku yok sayamaz. Hele hele milyarlarca insanın kaderini etkileyecek böylesi hassas bir meselede hoyratça davranamaz.\"

\"İSRAİL BİR İŞGAL DEVLETİDİR\"

Erdoğan: \"Tarihi kayıtlarla Filistin haritalarını göstererek konuşmasını sürdüren Erdoğan, 1947 yılındaki Filistin haritasını göstererek Filistin\'in paylaşımının ardından İsrail\'e yarıdan fazla toprak verildiğini aktardı. Daha sonra Filistin\'in adeta lime lime edildiğini, İsrail\'in o bölgenin tamamını işgal ettiğini dile getiren Erdoğan, \"Değerli gençler, değerli kardeşlerim, İsrail bir işgal devletidir ve şu anda polisiyle, bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar. F16\'larıyla Gazze\'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin\'e saldırıyorlar. Niye? \'Ben güçlüyüm.\' Şunu açık ve net söylüyorum güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilelim. Bu karar bir defa bölgeyi ciddi manada tahrik ve tahrip etmektedir. Kağıt üstünde küresel adalet, güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli bir yapının bizzat kendi üyeleri tarafından itibarsızlaştırıldığını görüyoruz.\" dedi.

\"HUKUK VE MEŞRUİYET MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul\'a tüm İslam dünyası ve Hristiyan dünyasından da davetler yaptığını belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi\'ni burada toplayacaklarını kaydetti. Erdoğan, buradan dünyaya bir sonuç bildirgesiyle açıklamalarını yapacaklarını belirterek, \"Hukuk ve meşruiyet mücadelesini sürdüreceğiz. Tabii ki bütün bunları yaparken de hukuki süreci yine aynı şekilde dikkatlice takip edeceğiz. Bu toplantıda İslam dünyasının liderleriyle tek ses, tek vücut olarak

tepkimizi ortaya koyacak, Kudüs\'ün statüsünün korunması noktasında ne gibi adımlar atabileceğimize karar vereceğiz. Gerek İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak şahsım, Arap Ligi Başkanı olarak Ürdün Kralı 2. Abdullah birlikte biliyorsunuz hafta başı burada da, Ankara\'da bir karar almıştık. Yine Çarşamba günü birlikte buradan mesajlarımızı vereceğiz.\" diye konuştu.

\"BİZ ASLA IRKÇI DEĞİLİZ, OLAMAYIZ\"

Zirvenin ve orada sergilenecek vahdet tablosunun birilerine gerekli mesajı vereceğine inandığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Yol erkenken dönmek lazım. Bu süreçte bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Müslümanlar sonuna kadar haklı oldukları böylesi bir meselede kışkırtmalara gelerek, işgalcilere malzeme vermemelidir. Buna da dikkat edeceğiz. Tepkimizi gösterirken hukuktan, suhuletten ve demokrasiden kesinlikle ayrılmamalıyız. Biz asla ırkçı değiliz, olamayız. Biz asla ayrımcı olamayız. Biz asla tek bir masumun saçının teline dahi zarar vermeye veya bu yola gitmeye tevessül edemeyiz. Aksi takdirde mücadele ettiğimiz zalimlerden bizim ne farkımız kalır. Kudüs\'teki gelişmelerin incittiği, öfkelendirdiği, hayal kırıklığına uğrattığı tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum.\"

\"DÜNYA 5\'TEN BÜYÜKTÜR DEMEMİZİN SEBEBİ İŞTE BU ORMAN KANUNU DÜZENİNE RIZA GÖSTERMEMEMİZDİR\"

İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak liderlerle görüştüğünü kaydeden Erdoğan, \"Bugün de Sayın Macron ile görüşme yaptım. Azerbaycan\'la görüşme yaptım, Kazakistan\'la görüşme yaptım. Bütün bu görüşmelerimi devam ettiriyorum. Yunanistan\'dan aynı şekilde Sayın Papa\'yla görüşme yaptım.\" dedi. Bu sorunun sadece Türkiye\'nin, Müslümanların sorunu olmadığını dile getiren Erdoğan, \"Burada aynı zamanda Hristiyanların bizim olduğu kadar sorunu var. Yine bugün Lübnan\'ın Cumhurbaşkanı Hristiyandır, onunla da görüştüm, o da aynı sıkıntıyı dile getirdi. Bütün bu gerçekler ortadayken hatta hatta biliyorsunuz bir kısım Yahudiler de bundan rahatsız. Böyle tablo karşısında şu anda Trump, \'Ben yaptım oldu.\' anlayışıyla bir yere gitmek istiyor. Dünyayı yönetmek bu kadar -kusura bakmayın- kolay değil. Güçlü olmak size bu hakkı vermez. Hele hele büyük ülkelerin liderleri buradan sesleniyorum, dünyadaçatışmakla değil barıştırmakla görevlidir. Bunu yapması lazım.\" değerlendirmesini yaptı.



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-Erdoğan\'ın açıklamaları

-Ödül töreni

-Çocukların hediye vermesi



