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(aktüel görüntülerle) - HDP KADIKÖY'DE ADAYLARINI TANITTI

(aktüel görüntülerle) - HDP KADIKÖY'DE ADAYLARINI TANITTI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA  Halkların Demokratik Partisi, bugün İstanbul vekil adaylarını tanıttı

25 Mayıs 2018 22:34

(aktüel görüntülerle) - HDP KADIKÖY\'DE ADAYLARINI TANITTI


Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA 
Halkların Demokratik Partisi, bugün İstanbul vekil adaylarını tanıttı. Kadıköy\'de düzenlenen tanıtımda parti otobüsü üzerinde adaylar tek tek partililere tanıtıldı. Aralarında HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ahmet Şık, Hüda Kaya\'nın da bulunduğu HDP İstanbul milletvekili adayları, toplanan kalabalığı selamladı. 

Görüntü Dökümü:
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- HDP adaylarının tanıtılması
- Alandan görüntüler 
- Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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