(aktüel görüntülerle) - HDP KADIKÖY\'DE ADAYLARINI TANITTI
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Halkların Demokratik Partisi, bugün İstanbul vekil adaylarını tanıttı. Kadıköy\'de düzenlenen tanıtımda parti otobüsü üzerinde adaylar tek tek partililere tanıtıldı. Aralarında HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ahmet Şık, Hüda Kaya\'nın da bulunduğu HDP İstanbul milletvekili adayları, toplanan kalabalığı selamladı.
Görüntü Dökümü:
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- HDP adaylarının tanıtılması
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