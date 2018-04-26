(Aktüel Görüntü) Şehit Uzman Çavuşu 5 bin kişi uğurladı (2)

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA) Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur\'un (28) cenazesi memleketi Konya\'nın Seydişehir ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Cesur\'un, 15 gün önce Ayşe Bostancı ile nişanlandığı ve 1 hafta öncede birliğine geri döndüğü öğrenildi. Diyarbakır\'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında dün Akçabudak köyü yakınlarında PKK\'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit düştü. Şehit Cesur\'un cenazesi bugün memleketi Konya\'nın Seydişehir ilçesine getirildi. Kent girişinde araç konvoyuyla karşılanan şehit Cesur\'un cenazesi helallik alınmak için baba evine götürüldü. Bu sırada fenalaşması üzerine ambulansa alınan Ayşe Bostancı\'nın, ambulansın arka kapısının camından bakarak, nişanlısının naaşının gelmesini beklediği görüldü. Şehit Cesur\'un cenazesi baba evinde helallik alındıktan sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Hükümet Meydanı?na götürüldü. Burada oğlunun tabutunun başına gelen anne Fatma Cesur, Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım diyerek ağladı. Nişanlısı Ayşe Bostancı da tabutu öpüp ağladı. Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit babası İbrahim Cesur, Ankara uzman çavuş olarak görev yapan oğlu Mustafa Cesur ile birlikte saf tuttu. Şehit Cesur\'un cenazesi kılınan namazın ardından Seydişehir Şehitliği\'ne defnedildi.