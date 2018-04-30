(Aktüel Görüntü) Özden Örnek için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda tören (2)

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK / İstanbul DHA Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı\'nda askeri tören düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa\'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı\'nda askeri tören düzenlendi. Törene; Örnek\'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek\'in de arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Tören basına kapalı gerçekleştirildi. Özden Örnek\'in naaşı Levent Afet Yolal Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.