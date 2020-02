(Aktüel Görüntü) Kılıçdaroğlu: Tefeciye borç ödemek için şeker fabrikalarını satıyorlar

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ-Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, şeker fabrikalarının satışına karşı düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Eğer bir ülkeyi yönetenler yakalarını tefeciye kaptırmışsa her şeyi satarlar. Diyeceksiniz ki \'Bunlar bu yakayı nasıl tefeciye kaptırdılar?\' Örnek vereyim; son 15 yılda dışarıda, özellikle Londra’da bir avuç tefeciye ödenen faiz ne kadar? 150 milyar dolar. Bu fabrikaları niye satıyorlar? Onun için satıyorlar, tefeciye borç ödemek için ama borcu kapatamıyorlar, her seferinde faiz daha fazla artıyor\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’da Hürriyet Meydanı’nda \"Şeker vatandır, vatan satılmaz\" sloganıyla düzenlenen mitinge katıldı. Miting alanına gelenler de ‘Şeker vatandır, vatan satılmaz’ yazılı dövizler taşıdı. Platforma çıkan Kılıçdaroğlu önce vatandaşları selamladı. Ardından konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, mitingin bir parti mitingi olmadığını vatan için yapıldığını belirterek, şunları söyledi: \"Milliyetçilik sözle olmaz, milliyetçilik eylemle olur, milliyetçilik fabrika ile olur, çalışma ile olur, emekle olur. Yabancının ürettiğini tüketmek milletçilik değildir. Benim fabrikalarım çalışacak, benim fabrikalarımda üretim olacak, benim fabrikalarımda dünyanın her tarafına ürün satılacak. Milliyetçilik budur. Bu toprakların ruhunda bu olmak zorundadır. Şeker fabrikalarını kim kurmuş hangi başbakanlar, devlet başkanları şeker fabrikaları kurmuş? Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Ecevit, Erbakan, Özal kurmuş. Bakın gelmiş geçmiş bütün herkesi saydım. Herkese de Allah’tan rahmet diliyorum. Şeker fabrikası kurmayıp da başbakanlık koltuğuna oturan bir kişi var onu da zaten siz biliyorsunuz. Bir tek şeker fabrikası kurmamıştır. O nedenle diyoruz; şeker vatandır, vatan satılmaz.\" \'ŞEKER FABRİKALARI STRATEJİKTİR, SATILAMAZ\' Hayatında şeker fabrikası kurmayanların şimdi ‘şeker fabrikalarını satacağım’ dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: \"Kime satacaksın? O yoksulluk içinde şeker fabrikaları kurduk. Kime, niye satacaksın? Şeker pancarı üretiminde Türkiye Cumhuriyeti dünya beşincisi. Bunu hazmedemiyorlar. \'Acaba biz nasıl olurda bu beşincilikten Türkiye’nin ayağını kaydırırız, şekeri bitiririz, ondan sonrada biz size şeker satarız?\' diyorlar. Buna izin verecek miyiz? Hangi partiden olursa olsun, vatanını seven her vatandaşımın şeker fabrikalarının satışına karşı çıkması lazım.\" Türkiye\'de hayvancılığın bitirildiğini şimdi de şekerin bitirileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: \"Şeker fabrikaları stratejiktir. Örnek vereyim size; Van’ın Erciş ilçesini düşünün, tek fabrika var. Bütün kasaba oraya bakıyor, orada işçiler çalışıyor, esnaf, çiftçi, işçi kazanıyor. Şimdi diyorlar ki ‘Orayı satacağız, sattıktan sonra orayı kapatacağız’. Bu, ‘Ben Erciş’i yok edeceğim’ demektir. Senin feriştahın gelse kapattırmayacağız ve çalıştıracağız. Muş’un, Erzurum’un, Ağrı’nın, Yozgat Sorgun’un şeker fabrikaları stratejiktir satılamaz. Orada insanlar var, çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Karadeniz’in fındığı nasıl stratejikse, Rize’nin çayı nasıl stratejikse, Zonguldak’ın kömürü nasıl stratejikse, şeker de bu ülkenin stratejik ürünüdür. Her evde şeker var. Gerçi birilerinin sarayında şeker yok. Efendim sarayda şeker kilo aldırıyormuş, şekeri bitirmişler, onun yerine bal kullanıyorlarmış. Buğday unu yerine, badem unu kullanıyorlar ve badem sütü ile besleniyorlar. Sizin yüzünüze, gözünüze, dizine dursun. Millet 1 liraya, asgari ücrete muhtaç. Sen önce ‘Ben şeker fabrikalarının satışını durdurdum’ de; vallahi billahi gelip tebrik edeceğim.\" \'VATANI VATAN YAPAN, ACIYI PAYLAŞMAKTIR\' Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: \"Benim siyasi görüşümde söz konusu yandaş değil, söz konusu vatandaştır. Vatandaşın cebine para giriyorsa, kazanıyorsa, üretiyorsa, vatandaş ihracaat yapıyorsa eyvallah. Ama bir masaya otur, eline al viski bardağını ondan sonra dışarıdan mal gelsin, onu içeriye satalım, Türkiye üretmesin, Türkiye satmasın, Türkiye yabancılara muhtaç olsun, Türkiye bağımsızlığını yabancı tekellere versin, ekonomik gücünü yabancı tekellere versin, diyenlerin yanında değilim kim olursa olsun. Benim için vatandaş, vatan ve bayrak önemlidir. Vatanı vatan yapan Rize’nin çayıdır, Zonguldak’ın kömürüdür, Karadeniz’in fındığıdır, Yozgat’ın kokulu yeşil mercimeğidir, kimse unutmasın, vatanı vatan yapan Çorum’da şeker fabrikasında çalışıp alın teri döküp, kendi fabrikasına sahip çıkanlardır. Bu vatanda üreteceğiz, hakça bölüşeceğiz. Vatanı vatan yapan kendi ülkesinde gidip askerliğini yapardır. Ankara’daki beylerin çocukları askere gitmeyecek, askere göndermeyeceksin, garibanın çocuğu askere gidecek, kalkacaksın bana vatan şehit edebiyatı yapacaksın. Buna benim karnım tok. Vatanı vatan yapan vatan sevgisidir. Gözünü kırpmadan askerlik yapandır. Gözünü kırpmadan vatanına milletine, bayrağına sahip çıkandır. Vatanı vatan yapan budur. Vatanı vatan yapan şehidi klarnetle anmak değildir, davul zurna çalmak değildir. Vatanı vatan yapan acıyı paylaşmaktır acıyı.\" \'15 YILDA DIŞARIYA 150 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDENDİ\' Kılıçdaroğlu, şeker fabrikaların neden satıldığını vatandaşın bilmediğini söyleyerek, sözlerini şunları söyledi: \"Eğer bir ülkeyi yönetenler yakalarını tefeciye kaptırmışsa her şeyi satarlar. Diyeceksiniz ki \'Bunlar bu yakayı nasıl tefeciye kaptırdılar?\' Örnek vereyim; son 15 yılda dışarıda, özellikle Londra’da bir avuç tefeciye ödenen faiz ne kadar? 150 milyar dolar. Bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği vergilerle yurt dışındaki tefeciye ödenen faiz 150 milyar dolar. Çağrı yapıyorum Ankara’daki beylere. Ben bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak Çorum meydanından dedim ki \'Siz Ankara’daki beyler son 15 yılda Londra ağırlıklı bir avuç tefeciye 150 milyar dolar faiz ödediniz\'. Çıkıp desinler ki ‘Bu doğru değil, yalandır’ Bekliyorum. Çıkıp desinler bu rakam doğru mudur, yanlış mıdır? Kaç lira ödediler. Bu dışarıdaki tefeciler bir de içeride tefeciler var. Bu fabrikaları niye satıyorlar? Onun için satıyorlar, tefeciye borç ödemek için ama borcu kapatamıyorlar, her seferinde faiz daha fazla artıyor. Son 15 yılda içerde bir grup tefeciye hani var ya devlet tahvili, hazine bonosu alan var mı? Son 15 yılda yurt içindeki bir grup tefeciye ödedikleri faiz 675 milyar lira. Artık Türkiye’yi yönetemiyorlar. Ne yapıyorlar? Türkiye’yi yönetmek için koltuk ittifakı kuruyorlar. Biz şeker, bayrak, vatan, millet ittifakı kuruyoruz. Biz koltuklara mahkum değiliz, koltuğu istemiyoruz. Biz alın teri dökenin hakkını vermek istiyoruz.\"