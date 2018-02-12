(Aktüel Görüntü) Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastanede açıklama (3)

Erhan TEKTEN - Özgür EREN /İSTANBUL DHA



ÜNLÜ sanatçı Kadir İnanır\'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Beynine pıhtı atması sonucu dün anjiyo olan İnanır\'ın sağlık durumu ile ilgili olarak tedavi gördüğü Fulya\'daki özel hastanenin Başhekimi Prof Dr. Reha Baran ile doktorları Prof. Dr. Yunus Aydın ve Prof Dr. Naci Koçer açıklama yaptı.







\"DURUMU GAYET İYİ\"



Başhekim Prof. Dr. Reha Baran, \"Sayın Kadir İnanır 24 saati birkaç aşan saat aşan şekilde hastanemizde. Kendisi şu anda yoğun bakımımızda takip ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Genel durumu gayet iyi. Hayati riski şu an için yok. Takiplerimiz devam ediyor\" dedi. Baran, \"MR\'ı çektiğimizde de beynin orta damarının üst kısmında bir damarın tıkandığını ona ait beyin alanının iyi kanlanmadığını tespit edince, beynin damarlarını görmek üzere anjiyo grafiği yaptık. Tesadüfen bulunan radyolog arkadaşımız -bu konuda uzman bir arkadaşımızdı- beraberinde nörolog ekibi topladık. Belli bir sürenin sonunda da damarın açılma gerekliliği kararını verip görüntüleri internet ortamında Prof. Dr. Naci Koçer\'e gönderdik. Onla yaptığımız telefon konuşmalarında Naci bey de bizim koyduğumuz karara katıldı ve hızla ekibi topladı. Saat 12.00 civarında konuştuk. Saat 01. 00 civarında Naci bey hastanemize katıldı. 02.00 civarında da hastamızın tıkanmış damarındaki pıhtının çıkartılması işlemi tamamlandı. Burada zamanlamanın tabi ki çok önemi var. İşlem öncesinde yüzünde bir miktar asimetri vardı. O da işlem sonrası kayboldu. Yoğun bakımda. Garanti olsun diye yakın gözlemde\" diye konuştu.







\"DURUMU STABİL VE İYİ\"



Anjiyo işlemini gerçekleştiren Prof. Dr. Naci Koçer de Kadir İnanır\'ın durumunun iyi olduğunu ifade etti. Koçer, \"Sabah bazı haberler duydum. Açık bir cerrahi olmadı. Bu netleşsin diye söylüyorum. Açık bir ameliyat olmadı. Olan şey beyin damarlarına atılmış olan bir emboli. Ve bu emboliyi 4-6 saat dilimi dediğimiz çok kritik bir dönem içerisinde Yunus Bey\'in şahsi gayretler ile hastanın buraya gelmesi ve MR\'ının hızlı bir şekilde çekilip ve bize hızlı bir şekilde haber verilmesiyle mümkün oldu. Aslında yapılan işlem standart bir işlemdir. Özel bir işlem değildir. Dünya\'da uygulanan, bizde yeni yeni oturmaya başlayan benim yıllardır yaptığım işlemdir. İşlemde beyin damarına giden pıhtı çıkartılmıştır. Bu çıkartılma işleminde herhangi bir problem olmadığı gibi dün ve bugün çekilen MR incelemesinde de hastamızın beyin dokusu oldukça iyi konumdadır. Kritik günlerimiz önümüzdeki günler. Tekrar pıhtı atmaması için kontrol altında tutuyoruz. Yoğun bakım lafı herkes için hoş bir laf değildir. Ama yoğun bakımda tutma k istememiz hastamızın kontrol altında bulundurulmasıdır. Bundan sonraki detayı size söylemem hasta hakları açısından doğru değildir\" dedi.







\"45 DAKİKA KADAR İKNA ETMEKLE UĞRAŞTIK\"



İnanır\'ı hastaneye ilk getiren ve teşhisini ilk koyan doktoru ve arkadaşı Prof. Yunus Aydın ise yaptığı açıklamada pazar sabahı saat 10.00 sıralarında Jülide Kural\'dan bir telefon aldığını, İnanır\'ın konuşmasının bozulduğunu ve yere düştüğünü öğrendiğini belirtti. Hemen ambulans çağırılmasını istediğini belirten Aydın, \"Ama onu kabul etmedi. Etmeyince mecburen eve gittim. 45 dakika kadar ikna etmekle uğraştık. Beynin geçici olarak kansız kalması durumu geçirdiğini bunun altında bir damar tıkanması problemi olursa bunun için zamanın önemli olduğunu dilimin döndüğünce kısmen de korkutarak anlatmaya çalıştım. Ve sonunda ikna ettik. Kalktık geldik\" ifadelerini kullandı.







\'BUGÜN ŞEHİT VAR MI?\" DİYE SORMUŞ



Kadir İnanır\'ın 10 gün daha hastanede tedavisinin süreceği, yoğun bakımdan da 3-4 içinde çıkartılacağı öğrenildi. Öte yandan ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ve İnanır\'ın yeğeni Levent İnanır, Kadir İnanır\'ı hastanede ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kadir İnanır\'ın durumunun iyi olduğunu belirten Levent İnanır, dayısının kendisine \'bugün şehit var mı?\" diye sorduğunu belirtti.



