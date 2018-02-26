(Aktüel Görüntü) Erdoğan'a basın toplantısı sonrası doğum günü sürprizi (2)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \" (Salih Müslüm\'ün yakalanması) Dışişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız müşterek yaptıkları çalışmalarla takip ediyorlar. Orayla da gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle, bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor\" \" (Süleyman Soylu hakkındaki iddialar) Arkadaşımızın istifası, böyle şeyler asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye\'yi troller idare etmeyecek, Türkiye\'yi biz idare ediyoruz, biz idare etmeye devam edeceğiz\" * Erdoğan\'a basın toplantısı sonrası gazeteciler doğum günü sürprizi yaptı. Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Gülseli KENARLI - Hüseyin ASLIYÜCE - İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali ziyaretleri öncesi Atatürk Havalimanı\'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Afrika ülkesini ziyaret edeceğini ve Mali ve Moritanya\'ya Türkiye\'den ilk kez cumhurbaşkanlığı seviyesinde ziyaret gerçekleştirildiğini belirtti. Erdoğan, \"FETÖ terör örgütünün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika\'da bulunduğunu görüyoruz. Aynı şekilde örgütün kanlı ve karanlık yüzünü ilk keşfeden, örgütün tasfiyesine dair adım atan ülkeler de Afrika kıtasındadır. Çabalarımız sayesinde birçok ülke örgütle iltisaklı okulları kapattı ve Maarif Vakfımıza devretti\" dedi SALİH MÜSLÜM\'ÜN İADESİ Erdoğan açıklamalarının ardında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan bir gazetecinin, \"Prag\'da PYD terör örgütü eski eş başkanı Salih Müslüm\'ün yakalanması konusunda nasıl bir değerlendirme yapacaksınız\" sorusu üzerine, \"Konuyla ilgili olarak gerek dışişleri bakanımız, gerek adalet bakanımız yakın bir takipte, konuyu bir defa adım adım izliyorlar. Konun İnterpol ayağı var, oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları dışişleri bakanımız, adalet bakanımızın müşterek yaptıkları çalışmalarla takip ediyorlar. Orayla da gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle, bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor\" diye konuştu. DOĞU GUTA ATEŞKES KARARI Bir gazetecinin, BM Güvenlik Konseyi\'nden Suriye konusunda 30 günlük insani ateşkes kararının çıkmasıyla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, \"BM Güvenlik Konseyi\'nin malum 2401 sayılı kararı bu Suriye\'deki Doğu Guta, kapsayan ateşkesle alakalı süreç, maalesef burada karar çıktı. Çıkmasına rağmen 2 gündür bu ateşkes orada uygulanmıyor. Süreç acımasız bir şekilde devam ediyor. Malum burasıyla ilgili biz aylar öncesinde başlayan sayın Putin olmak üzere, Sayın Ruhani\'ye \'kadın, çocuk, yaşlı bu insanları lütfen bize verin, biz bunların tedavilerini ülkemizde yapalım\' dememize rağmen bunlar bize verilmedi ve rejime bunlar teslim edildiler. Rejimde de bunların akıbeti meçhul. Şu anda durum yine aynı şekilde seyrediyor. Bugün Sayın Macron ile yaptığımız görüşmede bu konuyu etraflıca inceledik. Sayın Macron\'un da bu konudaki hassasiyetini çok açık net biçimde gördüm. Kendilerinin de aynı şekilde de buradan rahatsızlığını bizzat kendi ifadeleriyle anlamış bulunuyorum. Bizlerde bunu yine hem BM Güvenlik Konseyi\'ndeki ülkelerle, BM\'lerde ayrıca takip etmek suretiyle Doğu Guta\'daki ki bu zulmün bir anca önce son bulması yolunda takipçisi olacağız. Aynı zamanda ağırlıklı olarak Sayın Putin ile bu konudaki görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Aynı şekilde İran ile bu konudaki gelişmelerimizi devam ettireceğiz. Tabi dışişleri bakanım da yine muhataplarıyla bu süreci takip edecek\" şeklinde konuştu. \"TÜRKİYE\'Yİ TROLLER İDARE ETMEYECEK\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri bakanı Süleyman Soylu\'nun Trabzon\'da yaptığı açıklamalarının hatırlatılması ve \'istifa edecek\' iddialarının sorulması üzerine, \"Bu söylenenler veya biraz ifadem sert olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri bakanımız Trabzon\'daki konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık şahsı ile alakalı olabilir. Ama ben de kendisi ile dün akşam görüştüm, böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine gibi hiç bir şey söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası, böyle şeyler asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye\'yi troller idare etmeyecek, Türkiye\'yi biz idare ediyoruz, biz idare etmeye devam edeceğiz\" dedi. GAZETECİLER DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin doğum gününün kutlayarak, \"64 yaşında kendinizi nasıl hissediyorsunuz?\" sorusuna, \"Siz nasıl görüyorsunuz?\" şeklinde yanıt verdi. Erdoğan, gazetecinin \"gayet genç ve sağlıklı\" sözlerini üzerine, \"Aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bir seyahate çıkıyoruz, 4 ülke\" dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin kendisine aldığı pastayı kesti. Erdoğan bu sırada, \"Torunum bana bu sabah \'iyi ki doğdun dede\' dedi. Dede olmuşuz\" sözleri gülüşmelere neden oldu. Erdoğan daha sonra kestiği pastayı gazetecilere ikram etti. Pastanın tadına bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra uçağa yöneldi.