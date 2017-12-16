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(Aktüel Görüntü) Erdoğan: İslam dünyası yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor (3)

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Meridyen Derneği'nin VII

16 Aralık 2017 17:35

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Meridyen Derneği\'nin VII. Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreni\'ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi\'ndeki törende konuşan Erdoğan, \"İslam dünyası, tıpkı bir asır önce olduğu gibi kan, gözyaşı ve kardeş kavgası üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor\" dedi. \"Müslümanlar birbirleriyle uğraşırken aradan sıyrılanlar terör örgütleridir. İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İslam dini umut olmayı, çağları aşan mesajıyla insanların tüm sıkıntılarına karşı deva olmayı sürdürdükçe, belli çevrelerce hedef alınmaya devam edilecektir, bunu da böyle bilelim. Müslümanları içten çökertmeyi hedefleyen bu saldırılara karşı uyanık olmak, gereken hazırlığı yapmak hepimizin ortak görevidir\" diye konuştu.

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