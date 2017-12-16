(AKTÜEL GÖRÜNTÜ) ERDOĞAN: BUNUN NEDENİ BİRAZ DA MÜSLÜMANLARIN BASİRETSİZLİĞİDİR

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"İslam dünyası tıpkı bir asır önce olduğu gibi kan, gözyaşı ve kardeş kavgası üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Etnik ve mezhebi fay hatları derinleştirilerek Müslümanlar daha kolay yutulur lokmalara bölünmek isteniyor. Bu açıdan Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan ve Kudüs\'te yaşanan hadiseler kesinlikle tesadüf değildir\"

\"Şayet bugün İsrail ve Amerikan yönetimi Kudüs konusunda bu kadar hoyrat, bu derece hukuksuz davranabiliyorsa sebebi Müslümanların o içler acısı halidir. Şayet bugün kadim İslam beldelerinden ezanlar yerine dumanlar yükseliyorsa bunun nedeni biraz da Müslümanların basiretsizliğidir\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meridyen Derneği tarafından düzenlenen “7. Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreni\"ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi\'ndeki törene Erdoğan\'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

“MÜSLÜMANLARIN HAYATINDAN PEYGAMBER EFENDİMİZİ ÇIKARMAYI AMAÇLAYAN KİRLİ BİR TEZGAHTIR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında bu tür hadsizliklerin daha çok gündeme gelmesi asla tesadüf değildir. İslam dini umut olmayı, çağları aşan mesajıyla insanların tüm sıkıntılarına karşı deva olmayı sürdürdükçe belli çevrelerce hedef alınmaya devam edilecektir. Bunu da böyle bilelim. Müslümanları içten çökertmeyi hedefleyen bu saldırılara karşı uyanık olmak gereken hazırlığı yapmak hepimizin ortak görevidir\" dedi.

“BAKIYORUZ Kİ GÜNÜMÜZÜN NERONLARI YENİ BİR ATEŞ YAKMIŞ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemiz son dönemde oldukça sancılı günlerden geçiyor. Kendimizi hemen her gün yeni bir kriz veya çatışmanın ortasında buluyoruz. Türkiye olarak her hal ve şart altında kardeşlerimizin arasını yapmaya, krizleri suhuletle aşmaya çalışıyoruz. Biz bu gayret içerisindeyken, bakıyoruz ki günümüzün neronları yeni bir ateş yakmış. Tam Suriye meselesinde mesafe kat ettik katliamları durdurduk derken kucağımızda Kudüs meselesini, Yemen\'den yükselen feryatları buluyoruz. İslam dünyası tıpkı bir asır önce olduğu gibi kan, gözyaşı ve kardeş kavgası üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Etnik ve mezhebi fay hatları derinleştirilerek Müslümanlar daha kolay yutulur lokmalara bölünmek isteniyor. Bu açıdan Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan ve Kudüs\'te yaşanan hadiseler kesinlikle tesadüf değildir. Bu krizlerin tamamı bilerek, planlanarak çıkarılmıştır. Çözüm yolları da kasıtlı olarak tıkanmaktadır. Amaç Müslümanların enerjilerini ve kaynaklarını iç çatışmalarla tüketmektir. Selahaddin Eyyübi\'nin dediği gibi dostları ile uğraşanlara düşmanlarını yenemez. Müslümanlar birbirileri ile uğraşırken, aradan sıyrılanlar terör örgütleridir. İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir. Müslümanlarının kavgasının yegane kazananı sömürgecilerdir, silah tüccarlarıdır\" şeklinde konuştu.

“SEBEBİ MÜSLÜMANLARIN O İÇLER ACISI HALİDİR\"

Erdoğan, “Şayet bugün İsrail ve Amerikan yönetimi Kudüs konusunda bu kadar hoyrat, bu derece hukuksuz davranabiliyorsa sebebi Müslümanların o içler acısı halidir. Şayet bugün kadim İslam beldelerinden ezanlar yerine dumanlar yükseliyorsa bunun nedeni biraz da Müslümanların basiretsizliğidir. İslam dünyası bu derece bölünmüş olmasa hiçbir güç Müslümanların Harim-i İsmeti\'ne Allah\'ın izniyle el uzatamaz. Müminler peygamber efendimizin buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlense hiç kimse milyarlarca insanı karşısına alamaya cesaret edemez\" dedi.

“KUDÜS İMTİHANINDAN ALINLARININ AKIYLA ÇIKMASI ÇOK BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi\'ni hatırlatarak, “İstanbul zirvesi katılım seviyesinin yüksekliği ve çokluğu itibariyle tüm dünyaya güçlü bir mesaj vermiştir. Şimdine zirvenin olumlu yansımalarını görmeye başladık. İnşallah bundan sonra atacağımı adımlarla şu an şer gibi gözüken bu durumu hayra çevireceğimize rabbimin lütfu ile inanıyorum. Şüphesiz buradan elde edeceğimiz netice sadece Kudüs meselesi ile de sınırlı kalamayacaktır. Gündemimizdeki diğer konularda bu başarı çarpan etkisi oluşturacak, Müslümanlara uzun süredir hasretini çektiğimiz öz güveni de aşılayacaktır. Aynı zamanda bu gelişme dünyadaki tüm mazlumlara ve mağdurlara umut verecek, cesaret kaynağı olacaktır. Bu sebeple İslam ülkelerinin Kudüs imtihanından alınlarının akıyla çıkması çok büyük önem arz ediyor. İnşallah rabbimin yardımı, milletimizin duası, ümmetin dayanışmasıyla bu sıkıntılı dönemi başarı ile atlatacağımıza samimi olarak inanıyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------

- Erdoğan\'ın konuşması

- Detaylar



