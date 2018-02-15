(Aktüel Görüntü) Doktoru açıkladı : Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı (2)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul,(DHA) ÜNLÜ sanatçı Kadir İnanır\'ın doktoru Prof. Dr. Naci Koçer, İnanır\'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Naci Koçer, \"Sabah Kadir Bey ile gayet net ve güzel bir konuşma yaptık. Artık kendisi yoğun bakımda değil, yatakta. Dünden itibaren de ayağa da kaldırdık. Şuanda herhangi bir fiziksel problemimiz yoktur. Dünyada uzun zamandır çok önemli gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerin en çok olduğu bölge de radyoloji bölümüdür. Çünkü artık beyin, beyin damarlarını ve tüm vücut organlarını görüntüleyebiliriz. Özellikle damar tıkanıklarını çok önceden saptayabiliyoruz. Hele hele böyle ani damar tıkanıklarında tanıyı koymak radyoloji bölümünde artık standart bir prosedür haline gelmiştir. Kadir Bey\'de de hastaneye çabuk gelmesi nedeniyle bu tanı çok hızlı konulabilmiştir. Ardından radyolojik cihazlar kullanılarak damarların içerisindeki pıhtıları temizlemek mümkündür ve bunu standart olarak yapmaktayız\" dedi. \"DAMARA KISA BİR ZAMANDA GİRİLDİ\" \"Kadir Bey\'in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi\" diyen Koçer, \"Zaten bu tür ani damar tıkanıklıklarında beyin cerrahisinin yani kafatasının çıkarılarak yapılan ameliyatların yeri çok kısıtlıdır. Asıl işlem o pıhtının dışarı alınmasıyla mümkündür. Ve yandaş bazı ilaçlarla o pıhtının erimesini kolaylaştırmakla mümkündür. Kadir Bey\'de bu zamanında etkin bir şekilde yapıldı. Çünkü tanısı kısa bir sürede konuldu. Damara kısa bir zamanda girildi. Pıhtı yine kısa bir zamanda çıkarıldı\" ifadesini kullandı.