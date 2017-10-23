(Aktüel Görüntü) Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe, istifa ettiğini açıkladı

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Recep Altepe, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Altepe, \"İbadet olarak gördüğüm bu yolda, kavgadan yana hiç olmadım. Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Bu şartlarda Bursa\'mıza hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız da dik\" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen belediye başkanları arasında bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, bugün saat 16.00\'da \'Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü\'nün açılış törenine katıldı. Törende açılışı gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili konuşan Başkan Altepe, ardından kameraların karşısına geçerek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Görev süresi boyunca dedikodudan ve şüphe oluşturacak işlerden kaçındığını belirten Altepe, \"Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik. Bunlara her zaman için dikkat ettik. Aynı amaçla bizler de herhangi bir dedikoduya vesile olmaması amacıyla belediye başkanlığı görevime başlayınca tüm iş yerlerini de kapattım. Sadece Bursa\'nın belediye başkanı olarak hizmet ettim, hizmetimi de sürdürdüm. Bursa ile yatıp, kalktık. Her girdiğimiz seçimlerden zaferle ve oyumuzu da artırarak, çıktık. En son 16 Nisan referandumunda da yüzde 53.2 oyla yüzde 50\'nin üzerinde oy alma başarısını Bursa olarak gösterdik. Allah\'a şükür; yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç şuçlanmadık ve adımız bu konularla hiç anılmadı\" diye konuştu.



\'BU ŞARTLARDA BURSA\'MIZA HİZMET İMKANI KALMADIĞI ORTADA\'



\'Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz\' diyen AK Parti\'li Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasını şu sözlerle duyurdu:



\"Son günlerde, özellikle bizim için çok değerli olan, dünya mazlumlarının da tek umudu olan gözbebeğimiz, AK Parti\'mizin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan \'yeniden yapılanma, reform ve değişim-dönüşüm projesi\' adı altında bir eylem başlatıldı. Duyuldu ki Bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor. İbadet olarak gördüğüm bu yolda, kavgadan yana hiç olmadım. Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya yanaşmayacağız. Bu şartlarda Bursa\'mıza, ülkeme hizmet imkanının kalmadığı da ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız da dik.\"