(Aktüel Görüntü) Başbakan Yıldırım: Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin

Taylan YILDIRIM-İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU-Mücahit BEKTAŞ/MANİSA (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti Manisa 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Atatürk Spor Salonu\'nda partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bizi Afin\'e götür\" sloganları üzerine \"Türkiye\'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin. 81 milyonun her biri bu ay yıldızlı bayrak için, bağımsızlık için, ülke için Mehmetçiktir, Nene Hatun\'dur\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 6\'ncı olağan kongresi için Muğla\'dan sonra Manisa\'ya geldi. Başbakan Yıldırım, kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara parti otobüsü üzerinden seslendi. Yıldırım, Manisa ile İzmir arasındaki Sabuncubeli Geçidi\'nde devam eden tünel çalışmalarını hatırlatarak, \"Bu temmuz ayında da inşallah Sabuncubeli\'ni delip geçiyoruz, İzmir ile Manisa\'yı birleştiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Manisa\'dan İzmir 15 dakika\" dedi. Yıldırım, kongre için salonda kendisini beklediklerini, yaklaşık 1 saatlik gecikmelerinin olduğunu söyleyerek, \"Muğla\'dan geliyoruz, Muğlalıların da size selamı var. Şimdi hep beraber içeriye dalıyoruz, hemen kongreye başlıyoruz, tamam mı\" diye konuştu. Kongrenin yapıldığı salona, \'Kudüs istikametimiz, Zeytin Dalı besmelemiz, kızıl elma hedefimiz, Erdoğan liderimiz\', \'Yolların mimarı, halkının hizmetkarı\', \'Mücadelemiz millidir, gayrı milliler anlayamaz\' pankartları asıldı. Berk Mersinli\'nin tek aday olduğu kongrede Başbakan Yıldırım, sevgi gösterileriyle karşılandı. Başbakan Yıldırım\'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile milletvekilleri ve parti yöneticileri de eşlik etti. Başbakan Binali Yıldırım, \"Sultanlar yetiştiren şehir, 17 şehzade Manisa\'da yetişmiş, bunlardan 7 tanesi de Osmanlı tahtına geçmiş. Osmanlı İmparatorluğu\'nun yönetiminde söz sahibi oldu\" sözleriyle konuşmasına başladı. Bu sırada \'Vur vur inlesin Amerika dinlesin\' sloganları üzerine, \"Gençler bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ne kadar büyük olursa ne kadar uzakta olursa olsun, bu millet gereken cevabı verir\" dedi. Yıldırım, dışarıdaki kalabalığı ve salonun dolu olduğunu görünce bu kez de, \"Manisa\'nın daha büyük salonu yok mu. Neden orada yapmıyoruz\" diye sordu. Parti yöneticilerin yanına gelmesinden sonra ise daha büyük salonun yapımının henüz bitmediğini öğrendi. \'TÜRKİYE DEYİNCE AKLA KAOS GELİYORDU\' 15 yıl önce Türkiye deyince akla kriz ve kaosun geldiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Şimdi ise akla istikrar, güven, güçlü ekonomi geliyor. Siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayarak 15 yılda büyük başarılara imza attık. Türkiye\'nin istikrarı sadece bugünler için değil, gelecek günlerimiz için de önemlidir. AK Partilerin bu bilinçte olduğundan zerre kadar şüphe duymuyorum. 15 yıl içinde devlet ile milletin arasındaki mesafeyi kapattık. Barıştırdık. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan her vatandaşımızın, başımızın üzerinde yeri vardır. 81 milyon vatan evladının her birine yer vardır, ayrılıklarımızı kaşıyanlara asla bizim rıza göstereceğimiz şeyler değildir. Ayrılıkları hep zenginlik olarak gördük. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. 15 yıl içinde bir yandan memleketin gecikmiş hizmetlerini görürken diğer yandan demokrasiye karşı kumpaslarla, vesayetlerle, darbe girişimleriyle mücadele ede ede bu günlere geldik, demokrasinin kalitesini yükselttik\" dedi. \'EKONOMİMİZ ÇOK SAĞLAM\' Türkiye ekonomisinin sağlam temellere oturduğunu söyleyen Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Tarım üretiminde AK Parti iktidarından önce Türkiye 4\'üncü sıradaydı. Şimdi 15 yıl sonra tarımsal üretimde Türkiye Avrupa\'nın bir numarası oldu. Türkiye\'ye de birinci olmak yakışır. Tarım sigortası uygulamasını başlattık. Yem de ve gübre de KDV\'yi kaldırdık. Esnafa, tüccara destek vererek, kredi vererek güçlendirdik. Ekonomiye daha fazla katkı sağladık. 2002\'de Türkiye\'de 12 ilimiz ihracat yapabiliyordu. Şimdi Türkiye\'nin bütün illeri ihracat yapar hale geldi. İşte 15 yılın sonu, Türkiye\'nin ihracatta, ekonomide önemli aşama kaydettiği zamandır. Türkiye enerji ihracatının merkezi haline gelecek. Daha geçen gün açıklandı ekonomik güven endeksi, 2018 Ocak ayında Aralık ayına göre 10 puan artarak 95\'den 105\'e yükseldi. İşte bu da Türkiye\'nin ekonomisine olan güveni gösterir. Turizm gelirlerimiz, 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 6 milyar 110 milyon seviyesine ulaştı. AK Parti\'yle birlikte gelen siyasi istikrar, ekonomik istikrar ekonomideki büyümeyi de beraberinde getirdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ekonomimizi çökertmek için kimi odaklar saldırıya geçti. Ekonomimiz öyle sağlam temellere oturuyor ki, bu ve buna benzer girişimler, emellerine ulaşamadı. Suriye\'de yürüttüğümüz operasyonun ekonomimizi olumsuz etkileyeceğini söylediler. Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlarla etkilenmez. 35 yıldan beri buna benzer operasyonları yapıyor. Irak\'ta Fırat Kalkanı\'nda ve şimdi de Afrin\'de teröre karşı bu operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Türkiye 2018 yılında da bütün sektörleriyle büyümeye, gelişmeye devam edecek. Vatandaşlarımıza daha güzel hizmet vermenin yollarını arıyoruz.\" \'BAŞBAKAN BİZİ AFRİN\'E GÖTÜR\' Tribünlerdeki partililerin \'Başbakan bizi Afin’e götür\' sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, \"Türkiye\'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin. 81 milyonun her biri bu ay yıldızlı bayrak için, bağımsızlık için, ülke için Mehmetçiktir, Nene Hatun\'dur\" diye konuştu. \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı üzerine de Başbakan Yıldırım, \"Şehitlerimiz olacak, acı yaşayacağız belki. Bağımsızlığı sürdürmenin, bayrağa sahip çıkmanın, vatanın toprağını, bütünlüğünü muhafaza etmenin 81 milyonun kardeşliğini ve can güvenliğini sağlamanın bedeli var. Bu bedeli ödeyeceğiz ama ülkemizin bölünmesine, emperyal emellerin istilasına asla müsaade etmeyeceğiz. İstiklal Savaşı\'nda nasıl şehitler verdiysek, nasıl vatanı kurtardıysak, 15 Temmuz\'da alçak darbecilere nasılı Türkiye\'yi dar ettiysek şimdi de içeride ve dışarıda PKK, YPG, DEAŞ, terör örgütlerine bu millet gereken dersi verecek. Bunun için gereken her şey yapılacak\" dedi. KILIÇDAROĞLU\'NU ELEŞTİRDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, \"Kılıçdaroğu diyor ki bugünlerde; \'milli ve yerli olmamız\' gerektiğini bize söylüyor. Kim söylüyor, ana muhalefet partisi başkanı söylüyor. Yerlilik ve millilik nasıl olur? \'PYD, YPG terör örgütü değil\' diyen milletvekilin varya, onlara gereken dersi vermekle olur. Millilik ve yerlilik PKK\'lılarla, FETÖ\'cülerle terör sevicilerle kol kola girmekle olmaz. Millilik ve yerlilik bu ülkenin birliğine beraberliğine 81 milyonun kardeşliğine saygı duymakla olur. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu millilik, yerlilik lafını çok söylüyorsun, güzel bir şey tabii ki, milli olmak, yerli olmak lazım. O halde gel milli mutabakata sen de katıl, kurtuluş buradadır. Suriye\'de terör örgütlerine karşı amansız mücadele veriyoruz. Meğerse bu terör örgütlerinin ne kadar da sevenleri varmış. Aman bir girdik, her taraftan ses geliyor ama biz orada sadece terör örgütleriyle mücadele etmiyoruz. Orada terör örgütlerinin arkasına saklanan emperyal güçlere karşı da mücadele ediyoruz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı\'nda yaptığımız gibi. Zeytin Dalı Harekatı PKK, KCK, PYD, DEAŞ örgütlerine karşı yürütülen harekattır. YPG\'yi ayrı DEAŞ\'ı ayrı tutanlar artık bu yanlıştan vazgeçsinler. Daha evvelki gün DEAŞ\'lılar PKK\'ya yardım etmek için Afrin\'e gitti. Onlara katıldı. Ey Amerika ne zaman anlayacaksın bir terör örgütüyle iş tutarak terörü yok edemeyeceğini ne zamana anlayacaksın? Bu terör örgütü bölge insanına ne büyük zulümler yaptı! Bölgedeki gençleri, çocukları zorla kaçırıp ellerine silah verip ön saflarda ölüme gönderen bu terör örgütleri değil mi? Sivilleri canlı kalkan yapan bu alçaklar değil mi? Kurtuluş Savaşında binlerce şehit verdik, gerekirse yine şehitlerimiz olacak ama bunların ülkemiz üzerindeki kirli planlarını mutlaka bozacağız, siperlerini başlarına geçireceğiz. Bölge insanlarına zulmetmelerinin önüne geçeceğiz. Terör bitmediği için 3.5 milyon Suriyeli bizim misafirimiz. Terörü bitirdikten sonra Suriyeli kardeşlerimiz, o topraklara geçecek, huzur içinde yaşamaya devam edecektir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim amacımız topraklarımıza yönelik silahlı terör faaliyetlerini sona erdirmek, Kilis\'e, Reyhanlı\'ya Hassa\'ya, Kırıkhan\'a atılan o roketleri tamamen ortadan kaldırmak. Uluslararası hukuktan gelen hakkımızı kullanarak bu mücadelemizi yapıyoruz\" dedi. Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.