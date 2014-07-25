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Kültür-Sanat

Aktris Çolpan İlhan hayatını kaybetti

Çolpan İlhan Pazar günü 10.30’da yapılacak anma törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığında Sadri Alışık’ın mezarının yayında toprağa verilecek

25 Temmuz 2014 14:36

Aktris Çolpan İlhan, hayatını kaybetti. Türk şiirinin büyük isimlerinden Attila İlhan'ın kız kardeşi, unutulmayan aktör Sadri Alışık'ın eşi, aktör Kerem Alışık'ın annesi Çolpan İlhan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Çolpan İlhan Pazar günü (27 Temmuz) 10.30’da yapılacak anma törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığında Sadri Alışık’ın mezarının yayında toprağa verilecek.

 

Çolpan İlhan kimdir?

 

Çolpan İlhan, 8 Ağustos 1936'da izmir'de dünyaya geldi. Türk edebiyatının usta şairlerinden Attila İlhan'ın kız kardeşi olan Çolpan İlhan, Yeşilçam'ın unutulmaz aktörü Sadri Alışık'ın da eşiydi. İlhan, Kerem Alışık'ın da annesi.

Lise eğitimine Balıkesir Lisesi'nde başladı. Daha sonra Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Belediye Konservatuarı'nda tiyatro bölümünü ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden mezun oldu.

Bu sırada akademideki arkadaşları ile birlikte "Akademi Tiyatrosu" adıyla bir tiyatro grubu kurdu ve oyunlar hazırladı. Bu sırada gelen bir teklifle 1957 yılında ilk sinema filmi Kamelyalı Kadın'da başrol oynadı.aynı yıl içinde Küçük Sahne'de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile "Sevgili Gölge" adlı oyunla ilk profesyonel oyununu oynadı.

Üç sezon Küçük Sahne'de tiyatrolarda rol aldıktan sonra bu tiyaronun dağılması ile Oda Tiyatrosu'nda Müfit Ofluoğlu ile Sabahattin Kudret Aksal'ın "Tersine Dönen Şemsiye" sini sahnedi. Daha sonra Kent Oyuncuları ile Güner Sümer'in "Yarın Cumartesi"'nde oynadı. Kenterler ile de "Baharın Sesi", "Nalınlar" ve "Aptal Kız"'da sahne aldı. Bir süre sonra oğlu Kerem'in doğması ile tiyatroya ara verdi. 1960'ların ortasında sinema filmleri ile sanat yaşantısına geri döndü ve 300'e yakın filmde rol aldı. 1970'lerin sonlarına kadar sürekli filmlerde başrollerde oynayan İlhan sonra sinemadan koptu ve moda çizimleri yapmaya yoğunlaştı.

 

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