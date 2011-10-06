-Aktör Morgan Freeman İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Oscarlı ödüllü aktör Morgan Freeman, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kente 3 günlük bir ziyaret gerçekleştiren Freeman'ı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Belediyesi ağırladı. Freeman, İstanbul'un çeşitli yerlerinin yanı sıra Fatih'te Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı ve Kariye Müzesi'ni gezdi. Kariye Müzesi ziyaretinde Freeman'a eşlik eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ünlü aktöre müzeyi gezdirdi. 3 kişilik ekibiyle müzeyi gezen ve tüm ayrıntıları hakkında bilgi alan Freeman, uzun bir süre müzede kaldı. Freeman, İstanbul'a, özellikle de Fatih'e hayran kaldığını söyledi. Demir de Freeman'a ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendisine Fatih Sultan Mehmet'in resminin bulunduğu bir tabak ile Osmanlı tuğrasının bulunduğu kol saati hediye etti. Müze ziyaretinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmeyen aktör, daha sonra müzeden ayrıldı.