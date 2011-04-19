-AKTÖR MİCHAEL SARRAZİN ÖLDÜ MONTREAL - (A.A) - 19.04.2011 - Sinema dünyasının ünlü aktörlerinden Michael Sarrazin, doğum yeri olan Kanada'nın Quebec eyaletinde dün yaşamını yitirdi. Quebec eyaletinin başkenti Quebec City'de 1940 yılında doğan ünlü aktör, bir süredir tedavi gördüğü Montreal'deki hastanede dün sabaha karşı öldü. İlk kez 1967 yılında Gunfight in Abilene filmi ile kamera karşısına geçen Sarrazin, 40 yıllık sanat yaşamı boyunca onlarca filmde rol aldı. Birçok ödül sahibi olan ve en son 2008'de televizyon için çekilen The Christmas Choir filminde rol alan Michael Sarrazin, 5 yıl önce doğum yeri olan Quebec City'e, çocukları ve torunlarının yanına taşınmıştı. Sarrazin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.