Aktör LGBT Hareketi çalışmalarına başladı

Ağustos ayında kurulan “Aktör LGBT Hareketi” adlı oluşum, 21 Eylül’de LGBT hakları ile ilgili bir rapor yayımlayacak. Kapsamlı bir araştırma sonucunda LGBT haklarında en iyi durumda olan 100 ülkenin açıklanacağı rapor, uluslararası boyutta duyurulacak.

Aktör LGBT Hareketi, LGBT hakları bilincine sahip kişilerce fikirler üretilmesini, çalışmalar ve analizler yapılmasını, toplumu bilinçlendirmek ve LGBT bireylerin insani haklarından mahrum bırakılmaması hedefinin gözetilmesini amaçlıyor.

Uluslararası kabul hedefleniyor

"LGBT Hakları İlk 100 Ülke Skor Listesi 2013" çalışması, her ülke için LGBT hakları adına araştırma yapılarak bilgi raporlamasını ve bu raporlar ölçüsünde ülkelere skorlar verilerek LGBT hakları konusundaki en iyi durumda olan 100 ülke sıralamasının oluşturulmasını kapsıyor. Her yıl yenilenecek olan çalışmayı çeşitli LGBT ve insan hakları örgütleri destekliyor. 21 Eylül 2013'te açıklanacak çalışma raporunun uluslararası kabul hedefi bulunuyor.

Aktör LGBT Hareketi sosyal medyada da https://www.facebook.com/AktorLGBT adresinden takip edilebilecek.