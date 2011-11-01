-Aktör Hugh Grant'in kızı oldu LOS ANGELES (A.A) - 01.11.2011 - İngiliz aktör Hugh Grant'in bir kızı olduğu bildirildi. Grant'in sözcüsü, aktör ve annenin kısa süreli ilişkilerinde planlamadıkları bir bebek sahibi olduklarını belirterek, Grant'in bir kız bebeği olmasından çok mutlu olduğunu söyledi. Sözcü, bebeğin annesinin kimliği ve Grant ile kısa süreli ilişkisinin ayrıntıları hakkında bilgi vermedi. ''Notting Hill (Aşk Engel Tanımaz)'' ve ''Bridget Jones's Diary (Bridget Jones'un Günlüğü)'' gibi filmlerin ünlü aktörü 51 yaşındaki Grant'in ilk kez çocuk sahibi olduğu bildiriliyor. Grant, model Elizabeth Hurley ve İngiliz sosyetesinden Jemima Khan ile yaşadığı ilişkiler nedeniyle magazin dünyasının gündemindeydi.