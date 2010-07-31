-AKTÖR FREEMAN SARAYBOSNA FİLM FESTİVALİ'NDE SARAYBOSNA (A.A) - 31.07.2010 - Oscar ödüllü Amerikalı aktör Morgan Freeman, Saraybosna Film Festivali'nde oyunculuk deneyimlerini sinemaseverlerle paylaştı. Oscar ödüllü Bosna-Hersekli yönetmen Danis Tanoviç'in yeni filmi "Circus Columbia"nın dünya prömiyeriyle 23 Temmuz'da başlayan 16. Saraybosna Film Festivali, bu gece yarısı Nelson Mandela'nın hayatından bir kesiti anlatan "Invictus" (Yenilmez) filminin açık alanda gösterimiyle sona erecek. Festivale katılan Invictus filminin başrol oyuncusu Morgan Freeman, Devlet Tiyatrosu önündeki festival meydanında basın mensupları ve sinemaseverlerle sohbet toplantısı yaptı. Oyunculuk mesleğine tesadüfen başladığını ifade eden Freeman, ''Kaderinizde ne varsa sizi bir şekilde buluyor'' ifadesini kullandı. Freeman, yönetmenliğine ilişkin soru üzerine, ''En zoru bir yazarın yönetmen olmasıdır. Yönetmenlikten de hoşlanıyorum, ama oyunculuk başka. Bir filmin başarısında, sadece yönetmen ve başrol oyuncularının emeği yoktur. Bu başarı bütün çalışanlarındır'' dedi. ''Ödülün hayatındaki öneminin'' sorulması üzerine, Freeman, ödülün her zaman anlamlı olduğunu vurguladı. ''Aman Tanrım'' filminde ''Tanrı' rolünü oynadığı hatırlatılan ve ''En büyük günahınız nedir'' sorusuna Freeman, sadece ''özel'' demekle yetindi. Saraybosna hakkındaki düşünceleri sorulan Freeman, kentin ve insanların çok çekici olduğunu belirtti. Tarihi Başçarşı'yı ziyaretinde Sebil'den su içtiğini anımsatan Freeman, ''Bana anlatılana göre, Sebil'den su içenler tekrar bu kenti ziyaret edermiş. Ben de oradan su içtim, tekrar döneceğim. Saraybosna'da güzel vakit geçirdim. Burası 'yürüyen şehir'. İnsanlar caddelerde gezinti yapıyor. Buradaki kadınların da bu yüzden güzel ve alımlı olduklarını düşünüyorum'' dedi.