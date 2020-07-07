Aktivitelerin risk düzeyi belirlendi: Koronavirüs nereden, nasıl bulaşır?

Teksas Tıp Topluluğu'na üye hekimler arasında yapılan çalışmada, Covid-19 bulaşına neden olabilecek aktivitelerin risk düzeyleri belirlendi. En riskli aktiviteler, dışarıda ve birden çok kişiyle yapılanlar.
Yeşil Gazete'nin aktardığına göre
; ABD‘deki Teksas Tıp Topluluğu, birliğe üye hekimler arasında bir çalışma yaptı. Koronavirüs hastalarını tedavi eden doktorlar arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, Covid-19 bulaşına neden olabilecek ve 1 ile 10 arasında belirlenen risk düzeylerine göre, en riskli aktiviteler dışarıda yemek, sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılmak, 500’den fazla kişinin bulunduğu cami, kilise ve diğer ibadethanelerde bulunmak olarak sıralanıyor.
Bilimsel olarak bir araştırmaya dayanmamakla birlikte virüsle savaşan hekimlerin deneyimlerini kapsayan Koronavirüs riski içeren aktiviteler ve risk oranları şöyle:
- Mektupları açmak
- Restorandan paket servis
- Otomobile benzin doldurmak
- Tenis oynamak
- Kampa gitmek
Orta-düşük risk içerenler
- Bakkala vb. gitmek
- Başkalarıyla birlikte yürüyüş, koşu yapmak, bisiklete binmek
- Golf oynamak
- Otelde gece konaklamak
- Doktorun bekleme odasında oturmak
- Kütüphane ve müzeye gitmek
- Restoranda dışarıda yemek
- Kalabalık şehirde yürümek
- Oyun alanında 1 saat kalmak
- Başkasının evinde yemek
- Bahçede başkalarıyla barbekü
- Plaja gitmek
- Alışveriş merkezine gitmek
- Çocuğu okula, kampa vb. göndermek
- Ofis binasında bir hafta çalışmak
- Yüzme havuzuna gitmek
- Yaşlıları veya arkadaşı evinde ziyaret etmek
Orta-yüksek risk içerenler
- Restoranda içeride yemek
- Düğün veya cenazeye katılmak
- Uçakla yolculuk yapmak
- Basketbol, futbol oynamak
- El sıkışmak, sarılmak
Yüksek risk içerenler
- Bir büfede yemek
- Kapalı salonda egzersiz
- Eğlence parkına gitmek
- Sinema, tiyatro, büyük müzik konserine gitmek
- Stadyuma gitmek
- İçinde 500’den fazla kişi olan cami, kilise ve ibadethanelere gitmek
- Bara gitmek