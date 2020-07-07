Aktivitelerin risk düzeyi belirlendi: Koronavirüs nereden, nasıl bulaşır?

Teksas Tıp Topluluğu'na üye hekimler arasında yapılan çalışmada, Covid-19 bulaşına neden olabilecek aktivitelerin risk düzeyleri belirlendi. En riskli aktiviteler, dışarıda ve birden çok kişiyle yapılanlar.

Yeşil Gazete'nin aktardığına göre ; ABD‘deki Teksas Tıp Topluluğu, birliğe üye hekimler arasında bir çalışma yaptı. Koronavirüs hastalarını tedavi eden doktorlar arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, Covid-19 bulaşına neden olabilecek ve 1 ile 10 arasında belirlenen risk düzeylerine göre, en riskli aktiviteler dışarıda yemek, sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılmak, 500’den fazla kişinin bulunduğu cami, kilise ve diğer ibadethanelerde bulunmak olarak sıralanıyor.