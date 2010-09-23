Aktivist kadınlar bu akşam sahnede

T24- Şevval Sam, Füsun Demirel, Ece Temelkuran, Zeynep Eronat, Lale Mansur, Fethiye Çetin ve Belçim Bilgin Erdoğan'ın yer aldığı röportajlara dayanan okuma tiyatrosu 'Seven'ın prömiyeri bu akşam gerçekleştirilecek.



Dünyanın yedi ayrı ülkesinden yedi kadın aktivistle yapılan röportajlara dayanan ve İnsan hakları konusunda hassasiyet yaratmayı amaçlayan okuma tiyatrosu 'Seven', bu sene Türkiye’de de yapılıyor. Okuma bu akşam Muammer Karaca Tiyatrosu’nda gerçekleştirecek.



Ruth Margraff, Anna Deveare-Smith, Susan Yankowitz, Carol K. Mack, Paula Cizmar, Catherine Filloux ve Gail Kriegel’in yazdıkları oyunda Türkiye’den Fethiye Çetin, Belçim Bilgin Erdoğan, Şevval Sam, Füsun Demirel, Ece Temelkuran, Zeynep Eronat ve Lale Mansur yer alıyor.

Türkiye prömiyeri İsveç Enstitüsü, İstanbul İsveç Konsolosluğu ve İsveç Ulusal Turne Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen oyunda gazeteci yazar Ece Temelkuran, Nijeryalı demokrasi savunucusu Hafsat Abiola’yı canlandıracak. Avukat Fethiye Çetin Kuzey İrlandalı aktivist Inez Mac Cormak rolünü, Belçim Bilgin Erdoğan, Pakistan’da 'namus' suçu işlediği gerekçesiyle grup tecavüzüyle cezalandırılan Mukhtar Mai’yi; Şevval Sam, Afganistan’da kadınlara yönelik baskıya karşı mücadele veren Farida Azizi’yi canlandırıyor. Füsun Demirel’in, seks köleliğine karşı yürüttüğü çalışmalar üzerine Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Mu Sochua’yı temsil ettiği oyunda Zeynep Eronat, Rusya’da aile içi şiddete karşı savaşan Marina Pisklakova-Parker’i, Lale Mansur da Guatemala’da rüşvet düzenine karşı yürüttüğü mücadele yüzünden ölümle tehdit edilen Annabella De Leon’u oynayacak.

Yazıldığı 2007’den bu yana dünyanın birçok köşesinde sahnelenen, Meryl Streep’in de Inez Mc Cormak rolünü üstlendiği oyun, 2009’dan bu yana İsveç Ulusal Turne Tiyatrosu Riksteatern tarafından 40 farklı kadroyla okundu. Kadrolardan birinde İsveç parlamentosundan erkek milletvekilleri yer aldı.



