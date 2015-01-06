Aktifbank'ın Genel Müdürü Önder Halisdemir istifa etti

AKBANK Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge’nin bu görevinden istifa ederek, Çalık Holding'e ait Aktif Bank’a transfer olmasının ardından, Aktif Bank Genel Müdürü Önder Halisdemir görevinden istifa etti. Aktif Bank son aylarda kamuoyunda futbol maçlarını izlemek için alınan Passolig kartını çıkartan banka olarak biliniyordu.

Halisdemir’den boşalan koltuğa Galip Tözge’nin oturacağı, Aktif Bank yönetim kurulunun bugün ilerleyen saatlerde konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Hürriyet'in 5 Ocak 2014 tarihli nüshasında Tözge’nin Aktif Bank’a transfer olduğu duyurulmuştu. İstifa iden Önder Halisdemir’in yakın çevresine, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ile olan ilişkisi için “Aramızda baba-oğul ilişkisi var. Ben kendime yakışanı yapıp, istifa ettim. Ama bizim ilişkimiz bu istifa ile bitmez” dediği öğrenildi.