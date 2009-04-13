Aktif yeşil kartlıların yarısı çocuk

Aktif yeşil kartlıların yaklaşık yarısı çocuklardan oluşuyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), Sağlık Bakanlığı verilerine dayanan Şubat ayı istatistiklerinde, yeşil kartlıların yaş grupları itibariyle dağılımına yer verildi.



Aktif yeşil kartlı sayısında en kalabalık grubu, 5-9 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Bu grupta 1 milyon 246 bin 568 çocuk bulunuyor. Bu grubu, 1 milyon 172 bin 875'le 10-14 yaş grubundakiler izliyor. Yeşil kartlıların yaş grupları itibariyle dağılımında üçüncü sırada ise yine çocuklar yer alıyor. 0-4 yaş grubunda yeşil kartlı çocuk sayısı 1 milyon 131 bin 806.



Çocuklar toplamda aktif yeşil kartlılar arasındaki en kalabalık grubu oluşturuyor. Toplam 9 milyon 301 bin 2 yeşil kartlının 4 milyon 336 bin 772'si, 0-18 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Yeşil kartlılar arasında çocukların oranı yüzde 46,6'yı buluyor.



Aktif yeşil kartlıların sayısı yaş grupları ilerledikçe azalma eğilimi gösteriyor. 100 ve üzeri yaşta 3 bin 373 yeşil kartlı bulunuyor. Aktif yeşil kartlı sayısının en az olduğu yaş grubunu ise 2 bin 80'le 95-99 yaş aralığındaki insanlar oluşturuyor.



Aktif yeşil kartlıların 118 bin 219'u ise 80 ve üzeri yaştaki insanlardan oluşuyor.



Yeşil kartlıların cinsiyete göre dağılımında, kadınlar yüzde 50,6 oranla erkekleri geride bırakıyor.



Öte yandan, Şubat ayında yeşil kartlı sayısı, önceki aya göre 16 bin 559 artış gösterdi. 33 ilde ise yeşil kartlı sayısı azaldı. Azalmanın yaşandığı iller arasında Antalya, Mersin, Giresun, Kastamonu, Trabzon, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Ağrı, Malatya, Şırnak, Eskişehir, Konya, Çanakkale, Kırklareli bulunuyor.

