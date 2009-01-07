Aktif ve pasiften sonra '3. derece' içicilik çıktı

Çocukları sigaranın zararlarından korumak için tanımlanan en yeni yöntem üçüncü derece içicilik. Yani sigara sonrası giysileri ve odayı havalandırmak iç rahatlatmaktan başka işe yaramıyor!



Radikal’de yayımlanan habere göre; ABD’li uzmanlar yeni bir tür pasif içicilik daha tanımlayarak sigaranın zararlarına bir kez daha dikkat çekti. Buna göre, pasif içicilik sadece sigara içilen ortamda bulunmakla olmuyor, önceden sigara içilmiş ortamlar da kişiyi ‘üçüncü derece içici’ kategorisine sokuyor. Aynı zamanda sigara içen kişinin evi ve kıyafetleri de içmeyen kişiler için risk oluşturuyor.



Doktorlar özellikle sigara içen anne-babaları ‘üçüncü derece içicilik’ hakkında uyarıyor. Sigara içtikten sonra evi ya da kıyafetleri havalandırmanın, çocukları sigaranın zararlı etkilerinden korumak için yeterli olmadığını söyleyen uzmanlar, özellikle emekleyen çocuklarda, halıya ve eşyalara yapışan nikotini solumanın önemli sağlık problemlerine neden olacağını söylüyor.



İçinde bulunulan ortamın oda parfümüne boğulmuş olmasının çocukları korumak için yeterli olmadığının altını çizen uzmanlar, pamuklu kumaşların ve plastik yer döşemelerinin sigara dumanındaki nikotin, karbon ve zifir gibi maddeleri içine çektiğini, bu maddeleri soluyan çocukların da bu maddelerden etkilendiğini ve ciddi solunum problemleriyle karşılaştığını söylüyor.



Değiştirip yıkamanız gerekiyor



MassGeneral Çocuk Hastanesi’nden Dr. Jonathan P. Winickoff, “Sigara içerken üstünüzde olan kıyafetleri mutlaka değiştirmeniz ve yıkamanız gerekiyor, çocukların henüz gelişmesini tamamlamamış olan solunum sistemleri, mikroorganizmalarla birlikte bu maddelerden de olumsuz yönde etkileniyor ve çocukları üçüncü dereceden sigara bağımlısı yapıyor” diyor.



Üçüncü derece içicilik, çocukları sigaranın zararlarından korumak için tanımlanan en yeni yöntem. Yapılan araştırmada sigara içmeyen kişilerden yüzde 95’inin, üçüncü dereceden sigara içiciliğinin verdiği zararlardan etkilendiği görüldü. Çocuklarda da yüzde 84 oranında etkilenme söz konusu.



Kanser riskini de artıran üçüncü derece içicilik, sigara kullanan kişiler tarafından pek bilinmiyor. ABD’de yapılan araştırmaya göre, etkileri uzun süreden beri bilinen pasif içicilik hakkında bile sadece yüzde 34 oranında bilgi sahibi insan var.



Tiryakiler bunu komik buluyor



“Burnunuz yalan söylemez” diyen uzmanlar, “Çevreyi ya da elbiselerinizi koklayın, en ufak bir sigara kokusu alırsanız orada sorun var demektir. Çocuklu ailelere sigara içmemelerini öneriyoruz” diyor.



Uzmanlar işin korkutucu yanının, yüzde 63 oranında tiryakilerin ‘üçüncü dereceden içiciliği’ komik bulması olduğunu söylüyor. Araştırma henüz yeni olduğu ve pasif içicilikle bile yeteri kadar bilgi sahibi olunmadığı için bunu normal karşılayan uzmanlar, çok yakında reklamlarla halkı bu konuda uyaracak.

