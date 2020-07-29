Aktif rasyosunda ilk cezalar HSBC ve Al Baraka'ya kesildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaları daha fazla kredi vermeye yönlendirmek amacıyla 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya koyduğu Aktif Rasyosu (AR) ile ilgili ilk cezaları kesti.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Haziran ayında BDDK’nın istediği rasyoyu tutturamayan bankalar, HSBC ve Albaraka Türk Katılım Bankası.

BDDK’nın HSBC’ye kestiği cezanın 180 milyon TL civarında olduğu belirtildi. Söz konusu ceza, geçen yıl 469.9 milyon TL kar açıklayan bankanın karının yaklaşık yüzde 40’ına denk geliyor.

Aktif Rasyosu yüzde 100’ün altında kalan bankalara ceza kesileceği daha önce açıklanmıştı