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Ekonomi

Aktif Bank'tan güneş enerjisine 300 milyon dolar kaynak

İstanbul, 17 Nisan (DHA) -  Güneş enerjisi santrallerine 2017 yılında 300 milyon dolarlık kaynak sağlayan Aktif Bank, bu alana verdiği desteği yeni imaj kampanyası ile anlatıyor

17 Nisan 2018 17:21

İstanbul, 17 Nisan (DHA) -  Güneş enerjisi santrallerine 2017 yılında 300 milyon dolarlık kaynak sağlayan Aktif Bank, bu alana verdiği desteği yeni imaj kampanyası ile anlatıyor.
Banka olarak Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için büyük önem taşıyan güneş enerjisi yatırımlarının her adımda, her coğrafyada arkasında olduklarının altını çizen Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, yeni projeyle ilgili şöyle konuştu: “’Ülke ekonomisine sağladığımız aktif desteği, yenilenebilir enerji alanında da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Geleceğin ana yatırım araçlarından biri olan sürdürülebilir ve temiz enerjiye olan inancımızı, yeni reklam filmimizle duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Banka olarak, bu sektöre özel geliştirdiğimiz ve pazarın dinamiklerine uygun modelimiz ile kredi sağlayarak finansal destek sunuyoruz.
“Ayrıca GES (Güneş Enerjisi Santralleri) projeleri için ortaklıklar kurarak yatırımcı rolü üstleniyoruz. Kurduğumuz bu ortaklıklar ile güneş enerjisi santralleri yapımına da bizzat katkıda bulunuyor, santrallerin üretim standartlarını sigortalayarak gelirleri güvence altına alıyoruz. Güneş Enerjisi Santralleri alanında EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) hizmeti sunan ilk banka olarak, 2017 yılsonu itibarıyla 300 milyon dolar yatırımla yaklaşık 300 MWp’lık GES projesini hayata geçirdik.
“Bugüne dek sunduğumuz tüm destekleri önümüzdeki dönemde daha da artırarak, ülkemizin ve dünyanın güneş enerjisinden sürdürülebilir bir biçimde faydalanabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

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