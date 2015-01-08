Aktif Bank'ın yeni genel müdürü belli oldu

Aktif Bank Yönetim kurulu Ahmet Galip Tözge'nin Genel Müdür olarak atanmasına karar verdiğini bildirdi. Tözge, Akbank'ın Bireysel Bankacılık'tan sorumlu Eski Genel Müdür yardımcısıydı.

Aktif Bank geçtiğimiz günlerde Önder Halisdemir'in Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde ayrıldığını duyurmuştu.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulumuzun 7 Ocak 2015 tarihli toplantısında Ahmet Galip Tözge'nin Genel Müdür olarak atanması için gerekli onay alınmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurulmasına, BDDK'nın atama onayını müteakip gerekli işlemlerin yapılmasına ve keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve ilanına karar verilmiştir." Aktif Bank, 6 Ocak'ta Önder Halisdemir'in Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrıldığını duyurmuştu.