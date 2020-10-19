Aktaş: Faizler yükselince kredili konut satışları bıçak gibi kesildi; milyarlarca lira üretimi artırmaya değil stok eritmeye gitti

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, konut kredisinde olağanüstü avantaj sunan koşullar sona erince ipotekli satışların bıçak gibi kesildiği ve Eylül’de pandemi öncesine dönüldüğünü belirtti.

Aktaş’ın verdiği bilgiye göre avantajlı krediyle gerçekleşen ilk el ipotekli konut satışı üç ayda 100 bin adedi bulmadı. Aynı dönemde 212 bin adet ikinci el konut satışı yapıldı.

Konut alımına giden kredilerin üretimi artırıcı bir etki yaratmadığını ifade eden Aktaş, “Dolayısıyla biz milyarlarca lira krediyi yapılmış, bitmiş, alıcı bekleyen ve ekonomiye doğrudan bir katkı sağlamayacak olan konut stokunun kısmen de olsa eritilmesi için kullanmış durumdayız” dedi. Aktaş şöyle devam etti:

“Bu avantajlı krediyle 96 bin vatandaş ilk kez ev sahibi oldu ya da ikinci evini aldı, müteahhitler de ellerindeki 96 bin evi paraya dönüştürdü.

Şimdi bu satışlar konut stokunun eritilmesi ve binlerinin cebine para girmesinden başka ekonomiye doğrudan bir katkıda bulunmuş oldu mu, hayır.

Daha da önemlisi bu satışlar bugün için ekonomiyi destekler, üretimi artırır, istihdam sağlar bir niteliğe sahip mi, tabii ki hayır.”