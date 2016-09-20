Aktarlarda satılan 38 ürün yasaklandı

Son yıllarda ‘bitkisel ürün’ adı altında yapılan satışlar talep yüksek. Aktarlardan, internetten ve uydu üzerinden yayın yapan birçok kanaldan bu ürünler temin edilebiliyor. Bitkisel ve doğal olduğu iddia edilen bu ürünler bilinmeden kullanıldığı takdirde çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aktarlarda satılan 38 ürünün satışına “tehlikeli” olduğu gerekçesiyle yasak getirdi.

Lütfi Erdoğan’ın Habertürk gazetesinde yer alan haberine göre, daha önce de aktarlarla ilgili genelge yayınlayan Sağlık Bakanlığı, vitrinlere ürünlerin kullanılışına ilişkin etiket, ilan ve benzeri yazılar asılmasını yasaklamıştı. Aktarlarda bitkisel karışım yapılmasının da önüne geçilmişti.

Yasaklanan 38 ürün arasında iltihaplı bölgeleri iyileştirdiği iddia edilen adasoğanı, ağrı kesici özelliği olduğu belirtilen güzelavratotu ve romatizma ağrılarını durdurduğu ifade edilen hintyağı da yer aldı. Bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı sonrasında damar tıkanmasına, zehirlenmeye ve ölüme yol açtığı vurgulandı.

Yasaklanan ürünler

1. Bulbus scillae (Adasoğanı) ve preparatları*

2. Cantharide (Kantarit, Kuduz Böceği) ve prep.

3. Creosotum (Katran ruhu, Kreozot)

4. Flos Cinae (Horasani, S.Contra) ve prep.

5. Flos Pyrethri (Pire Otu) ve prep.

6. Folia Belladonnae (Güzel avrat otu) ve prep.

7. F. Digitalis (Digitalis, Yüksük otu) ve prep.

8. F. Hyoscyami (Banotu) ve prep.

9. F. Jaborandi (Jaborandi yaprağı) ve prep.

10. Folia Stramonii, Flores Stramonii (Tatula yaprak ve çiçeği) ve prep.

11. Fructus Coculi (Balık otu) ve prep.

12. Fr. Colocynthi (Ebu Cehil Karpuzu) ve prep.

13. Fr. Ecbali Elaterii (cirtatan, eşek hıyarı.), usaresi tozu ve diğer prep.

14. Fr. Papaveris (Haşhaş), şurubu ve diğer prep.

15. Cummi Guttae (Patalomba, Katalamba)

16. Herba Bel1adonnae (Güzel Avrat otu) ve prep.

17.H. Cannabis (Kenevir, Kendir), F. Cannabis ve prep

18. H. Conii (Baldıran) ve prep.

19. H.Rutae (Sedef otu), Fl. Rutae ve prep.

20. Oleum Cheropodii (Kenepod esansı) ve prep.

21. O. Ricini (Hint yağı)

22. Opium ve prep.

23. Podophyllinum (Podofilin)ve podofilotoksin ve prep.

24. Radix Ipecacuanhae (Altın kökü) ve prep.

25. R. Pyrethri (Pire Otu) ve prep.

26. Rhizoma Pilicis (Erkek Eğrelti otu) ve prep.

27. Rh. Hellebori (Çöpleme) ve prep.

28. Secale Cornutum (Çavdar mahmuzu) ve prep.

29. Semen Calabar (Kalabar baklası) Ve prep.

30. S. Colchici (Çiğdem) ve prep.

31. S. Crotonis (Kroton tohumu), o.Crotonis (Yağı, Habb el milük yağı)

32. S. Ricini (Hint yağı bitkisi tohumu, Bezr-i hırva)

33. S. Sabadillae (Bit otu, papaz otu) ve prep.

34. S. Straphisagriae (Bit otu) ve prep.

35. S. Strychni (ve diğer Strychnos türlerinin tohumları-kargabüken, inyas baklası) ve prep.

36. Summitates Sabinae (Kara ardıç) ve prep.

37. Tubera Aconiti (Kurtbogan) ve prep.

38. Radix Mandragorae (Adam-Adem otu) ve prep.

*Preparat: Müstahzar, Endüstriyel kuruluşlarca, standart bir biçim ve ambalaj içinde ve üretenin koyduğu adla pazarlanmış ilaç.