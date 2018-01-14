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Aktar uyardı: Ihlamura söğüt yaprağı karıştırıp satan var

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- YURT genelinde etkili olan soğuk havadan kurtulmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal sıcak içeceklere yönelenler ıhlamur ve adaçayı satışlarını artırırken, aktar Ali Özselamoğlu, ıhlamura bazı esnafın söğüt yap

14 Ocak 2018 14:33

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- YURT genelinde etkili olan soğuk havadan kurtulmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal sıcak içeceklere yönelenler ıhlamur ve adaçayı satışlarını artırırken, aktar Ali Özselamoğlu, ıhlamura bazı esnafın söğüt yaprağı, ada çayına da iğde yaprağı katarak hileli ürün sattıklarına dikkat çekti.
Kayseri\'de 8 yıldan bu yana dede ve baba mesleğini sürdüren Ali Özselamoğlu (28), Kayserililer\'in etkili olan soğuk havadan kurtulmak için siyah çay yerine bitki çaylarına yöneldiğini söyledi. Ihlamur ve ada çayının en çok satılan bitkiler olduğuna dikkat çeken Özselamoğlu, şöyle konuştu:
\"İlimizde kar yağışı olmaması nedeniyle salgın riski çok yüksek. Bu nedenle insanlar soğuktan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitkilere yöneldi. En çok sattığımız ıhlamur çiçek ve yaprak olarak iki şekilde satılmaktadır. Ihlamur\'un kilogram fiyatı 100 TL. Bu nedenle gelenler genelde 100 gram almayı tercih ediyor. Yaklaşık 10 bitkinin karşımı ile yaptığımız özel kış çayları var. Kış çayları nezle, grip, öksürük ve halsizlik başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor. Hazırladığımız 300 gram kış çayı paketlerini de 30- 50 TL arasında hazırlıyoruz.\"
Son dönemlerde bazı aktarların ıhlamur içine söğüt yaprağı ve gri adaçayına iğde yaprağı karıştırarak sattıklarına dikkat çeken Özselamoğlu, \"Vatandaşlarımız ıhlamur ve diğer bitki türlerinden alırken aldığı ürünü kontrol etsin. Alışverişte güvenilir ve kurumsal firmaları tercih etsin. İnsan sağlığı ihmal edilecek bir husus değildir\" dedi.

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